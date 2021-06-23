飞利浦推出 Momentum 4K 电竞显示器：专为 Xbox 设计，售价过万

IT之家 6 月 23 日消息 飞利浦今日在美国推出了全球首款专为微软 Xbox 游戏机设计的电竞显示器 Momentum 559M1RYV。该产品尺寸为 55 英寸，VA 面板具有 4K 分辨率、144Hz 刷新率，采用 HDMI 2.1 输入接口，满足 Xbox Series X/S 游戏主机的 4K 120Hz 输出规格。

这款显示器具有低延迟、低拖影技术，能够为玩家带来真实的游戏体验。显示器支持可变刷新率，并且有着 DisplayHDR 1000 认证，最高亮度 1200nit，对比度 4000:1。该产品为 Xbox 专门调校，具有专属游戏模式，并且与微软的工程师合作测试，保证对于 Xbox 的兼容性。

IT之家了解到，飞利浦 Momentum 显示器在底部还具有独立音箱，由英国品牌宝华韦健（Bowers & Wilkins）设计，音箱具备高音、中音、低音扬声器，同时具有特别的 True Sound 音频模式，专门为游戏优化。

飞利浦此款显示器覆盖 95% DCI-P3 色域，具备 3 个 HDMI 2.1 接口，一个 DP 1.4 接口；此外还有一个 USB-C 接口，支持一线连功能，PD 供电 65W。该产品将于今年夏天在海外发售，价格为 1599.99 美元，约合 10368 元人民币。