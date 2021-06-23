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联想小新平板推送安卓 11 尝鲜版：新增全局横屏功能

2021/6/23 18:25:28 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 6 月 23 日消息 今日，联想小新官方表示，6 月 24 日 10:00，小新平板 ZUI 12.5 正式开启推送。

本次更新为 Android 11 尝鲜版，新增全局横屏、锁屏画廊，图库新增照片回收站等功能。同时，系统更新支持 WLAN 自动下载和夜间自动更新。

  • Android 11 尝鲜版来了

  • 新增全局横屏功能，让竖屏应用可以在横屏下使用，可在设置-应用管理-全局横屏里查看

  • 图库新增照片回收站等新功能

  • 优化 Lenovo one 传输效率，降低延迟

  • 新增锁屏画廊，可在锁屏下往右滑动查看和设置

  • 提升桌面效率体验，长按桌面应用图标支持应用快捷菜单

  • 全面提升电脑模式进入退出速度，新版布局加强底边状态栏体验

  • 系统更新支持 WLAN 自动下载和夜间自动更新，可在系统更新设置里查看

  • 提升个性化选择，新增在线壁纸/在线主题，可在设置-壁纸主题和字体里查看

IT之家了解到，目前已支持机型 YOGA Pad Pro、小新 Pad Pro 2021、小新 Pad Plus 以及小新 Pad

其中，联想小新 Pad Pro 2021 于今年 5 月发布，配备 6+128GB LPDDR5 + UFS 3.1 存储，采用 11.5 英寸 2.5K OLED 屏，电池容量达 8600mAh，支持 WiFi6、QC3.0 快充以及 microSD 卡存储扩展。

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关键词：联想平板小新

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