联想小新平板推送安卓 11 尝鲜版：新增全局横屏功能

IT之家 6 月 23 日消息 今日，联想小新官方表示，6 月 24 日 10:00，小新平板 ZUI 12.5 正式开启推送。

本次更新为 Android 11 尝鲜版，新增全局横屏、锁屏画廊，图库新增照片回收站等功能。同时，系统更新支持 WLAN 自动下载和夜间自动更新。

Android 11 尝鲜版来了

新增全局横屏功能，让竖屏应用可以在横屏下使用，可在设置-应用管理-全局横屏里查看

图库新增照片回收站等新功能

优化 Lenovo one 传输效率，降低延迟

新增锁屏画廊，可在锁屏下往右滑动查看和设置

提升桌面效率体验，长按桌面应用图标支持应用快捷菜单

全面提升电脑模式进入退出速度，新版布局加强底边状态栏体验

系统更新支持 WLAN 自动下载和夜间自动更新，可在系统更新设置里查看