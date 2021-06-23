联想小新平板推送安卓 11 尝鲜版：新增全局横屏功能

IT之家 6 月 23 日消息 今日，联想小新官方表示，6 月 24 日 10:00，小新平板 ZUI 12.5 正式开启推送。
本次更新为 Android 11 尝鲜版，新增全局横屏、锁屏画廊，图库新增照片回收站等功能。同时，系统更新支持 WLAN 自动下载和夜间自动更新。
Android 11 尝鲜版来了
新增全局横屏功能，让竖屏应用可以在横屏下使用，可在设置-应用管理-全局横屏里查看
图库新增照片回收站等新功能
优化 Lenovo one 传输效率，降低延迟
新增锁屏画廊，可在锁屏下往右滑动查看和设置
提升桌面效率体验，长按桌面应用图标支持应用快捷菜单
全面提升电脑模式进入退出速度，新版布局加强底边状态栏体验
系统更新支持 WLAN 自动下载和夜间自动更新，可在系统更新设置里查看
提升个性化选择，新增在线壁纸/在线主题，可在设置-壁纸主题和字体里查看
IT之家了解到，目前已支持机型 YOGA Pad Pro、小新 Pad Pro 2021、小新 Pad Plus 以及小新 Pad。
其中，联想小新 Pad Pro 2021 于今年 5 月发布，配备 6+128GB LPDDR5 + UFS 3.1 存储，采用 11.5 英寸 2.5K OLED 屏，电池容量达 8600mAh，支持 WiFi6、QC3.0 快充以及 microSD 卡存储扩展。