国产科幻电影《天马行空》宣传海报公布，神似光环士官长，微软 Xbox 官方回应

IT之家 6 月 23 日消息 6 月 19 日，科幻灾难冒险电影《天马行空》在浙江举行开机仪式，该片梦想国际影业（北京）股份有限公司出品，北京梦想鱼乐影视发行有限公司独家宣发，导演杨锋操刀执导，一代武打巨星樊少皇、新生代演员陈西雅、籍皓领衔主演，班玛加、李元元主演，更有老戏骨李立群倾情加盟。

官方介绍，电影《天马行空》讲述了 2080 年，地球成为了各星球移民的聚集地，人们称它为“星际城”。一场突如其来的灾难，星际城被天马座流星雨撞击，调解员海棠（陈西雅_饰）发现流星的陨石碎片竟会让生物变异。为了查明真相，救出如亲人般的多肉爷爷（李立群_饰），海棠、伊文（籍皓_饰）、秦龙（樊少皇_饰）用智慧、勇气和爱开启了一场拯救地球的硬核冒险故事。

不过，电影《天马行空》宣传海报看起来有些眼熟，神似光环游戏士官长的造型。

今天晚间，微软 Xbox 微博对此进行了回应，《光环》的故事并不“天马行空”，士官长的传奇将在今年冬季的《光环：无限》中继续。

不过，《光环：无限》延期也是个不得不让人拿出来说的梗。

IT之家获悉，《光环：无限》是一款第一人称射击游戏，由 343 Industries 开发并由 Xbox 游戏工作室在微软 Windows 10、Xbox One 和 Xbox Series X/S 平台上发行。该游戏是“光环系列”的第六部主要作品。游戏设在《光环 5：守护者》之后，继续士官长的故事。

微软最初计划在 2020 年 11 月 10 日让《光环：无限》与新的 Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戏机一起发布，但在去年 7 月演示后发现，游戏显然需要更多的时间来打磨。《光环：无限》的单人战役揭秘后很快就成为被嘲讽的对象，角色模型的质量令人诟病。

近期微软 343 工作室宣布，《光环：无限》游戏将在 2021 年冬季正式发售，包含战役模式和多人赛季第一季，支持 120 帧。