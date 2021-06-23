Beats Studio Buds TWS 耳机上架苹果官网：1099 元，7 月 2 日订购

IT之家 6 月 23 日消息 苹果于 6 月 14 日正式发布了 Beats Studio Buds 真无线降噪耳机。该产品体积小巧，提供白色、黑色、经典红色三种，售价 1099 元。据IT之家网友投稿，这款耳机已经在苹果官网上架。

Beats Studio Buds 耳机采用专有的 8.2 毫米双元件振膜驱动单元，中央与边缘采用不同材质制造，带来强劲均衡的音效。耳机具有双音室声学设计，在整个频率曲线范围内具有低谐波失真。

耳机搭载双波束成形麦克风，支持主动降噪 (ANC) 技术，采用实时自适应增益控制，可以消除风噪，并提供通透模式。耳机内部具有算法，可以高速修正有损音乐信号，提供更真实的声音。

续航方面，Beats Studio Buds 在关闭降噪模式后，播放音乐最长续航 8 小时，结合充电盒续航 24 小时。开启降噪后耳机本体续航 5 小时，结合充电盒可达 15 小时。IT之家了解到，这款耳机采用 Fast Fuel 闪充技术，充电 5 分钟，即可持续播放 1 小时。

值得注意的是，Beats Studio Buds 兼容 Apple 和 Android 设备，并支持 Apple Music 杜比全景声，开启空间音频。左右侧耳机可以独立使用，同时 Android 和 iOS 用户都可以直接在设备上切换聆听模式、检查电池电量和接收固件更新。

IT之家获悉，这款耳机将于 7 月 2 日开启订购，并将于 7 月 6 日开始发货。