微软今日将发布 Win11：针对“后疫情世界”全面升级

北京时间 6 月 24 日早间消息，微软将于本周四（北京时间今晚 23 点）发布 Windows 的下一代大版本，该版本很可能被命名为 Windows 11。新一代 Windows 将提供多方面为“后疫情世界”设计的功能。

此前泄露的消息表明，Windows 11 将采用全新界面，提供新配色，更多的圆角设计和轻快的警报音。新系统还将集成小工具，用于告诉用户天气或跟踪快递情况。标志性的开始菜单从屏幕左下角转移至正中间，两旁排列应用程序图标。这一设计似乎受到智能手机、平板电脑和苹果 Mac 电脑的启发。

Windows 11 最大的变化不止是界面。微软似乎将彻底改造 Windows，使其适用于新的世界。在这个新世界中，用户不只在办公室里工作，也可能会在家使用个人电脑办公。

上月，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）向应用开发者展示了新版本 Windows，并谈到此次升级的基调。他说：“你们可以帮我们重新想象，当商店关闭时，人类可以去往哪里以及可以做些什么，这应该超越时间甚至空间。而这仅仅只是个开始。”

仅仅认为电脑上的一款软件就能改变人类生活，这样的想法似乎可笑。然而，随着全球范围内疫苗接种的推进，人们正在将目光更多地投向未来。在一些国家，已经接种疫苗的人群开始前往迪士尼乐园，乘飞机旅行，参加音乐会。与此同时，雇主也逐渐发现，员工并不一定想要回到办公室工作，而是更倾向于灵活的办公方式。

这就是微软新版本 Windows 理念的基础。过去几年，微软在打造“时间线”技术。该技术支持用户切换到另一台电脑，很方便地打开以往使用过的文档和窗口。在疫情后的世界中，微软可能会寻找机会，为那些需要同时在办公室和家里使用电脑的人提供这类功能。

越来越多数据表明，用户的情况确实如此。尽管整个科技行业都在遭遇芯片和其他元件供应的短缺，但分析师估计，笔记本和台式电脑今年的销量可能会创下历史新高。微软此次的 Windows 升级可能也在顺应这样的趋势。新版本 Windows 设计将突出新界面以及支持随时随地工作等特性。

Technalysis Research 分析师鲍勃・奥多奈尔（Bob O‘Donnell）表示：“几年前，让办公电脑和家用电脑更好地协同使用是个不错的想法，但现在成为了真正实用的功能。疫情导致的结果之一是，个人电脑在人们的工作和生活中将扮演非常重要的角色。”