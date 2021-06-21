微软官方文档暗示，Win11 将大幅改进触屏手势体验

IT之家 6 月 21 日消息 微软将于 6 月 24 日公布“下一代 Windows”，现在我们知道是 Win11。Win11 的预览版镜像已经在网上泄露，但正如微软官方回应的那样，6 月 24 日还会有更多内容。

据外媒 Windows Latest 报道，从最近曝光的更新文档和工作清单中发现，微软正在为 Win11 开发新的触屏手势功能。 官方称其为“创新和开发令人兴奋的传感器技术”。

作为 Win11 或即将推出的 Windows 更新的一部分，用户在场检测、手势检测和环境光等流行功能将得到改进，以“在 Windows 上实现令人眼花缭乱的用户体验”。

众所周知，平板电脑体验是 Win10 的弱点之一，尤其是与前代 Win8 相比。对于 Win11，微软也在重新思考包括在二合一设备下的各种改进。

据熟悉计划的消息人士和 2020 年 9 月发布的一份文件，微软正在开发一种新的默认手势体验，该体验是系统级的，允许用户在触摸屏上使用类似触控板的手势。

微软的 Azure 项目经理 Pranav Hippargi 在一份支持文件中写道：“微软正在考虑在 Windows 中引入额外的基于触摸的手势，让用户更容易使用触摸完成各种任务。”

IT之家了解到，从泄露的 Win11 预览版来看，微软已经将一部分功能进行了实装，比如三指切换应用，四指切换虚拟桌面。

而据官方文档，微软希望多指手势保持应用程序的兼容性，所以正在与开发者社区合作并探索“不同的途径”，例如允许用户在使用多指触摸手势时在多个配置间切换。

值得一提的是，微软将在 6 月 24 日发布会的四个小时后面向开发者举行会议，预计会讨论应用手势兼容的相关内容。