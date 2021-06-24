辞去相关职位前，巴菲特将再为盖茨基金会捐一笔钱

6 月 24 日消息，美国当地时间周三，有“股神”美誉的亿万富翁沃伦・巴菲特 (Warren Buffett) 宣布，他将把价值 41 亿美元的伯克希尔哈撒韦公司股票捐赠给五个基金会，并辞去比尔和梅林达・盖茨基金会 (简称 BMG) 受托人一职。

最新捐赠标志着，这位 90 岁的奥马哈先知 (Oracle Of Omaha) 已经兑现了半数承诺。2006 年，他承诺将通过 BMG、苏珊・汤普森・巴菲特基金会 (Susan Thompson Buffett Foundation)、舍伍德基金会 (Sherwood Foundation)、霍华德・巴菲特基金会 (Howard G.Buffett Foundation) 以及诺沃基金会 (Novo Foundation）捐出自己所持全部伯克希尔哈撒韦公司股份。当时，巴菲特持有该公司 474998 股 A 股股票。如今，他所持股份降至 238624 股，价值约为 1000 亿美元。

巴菲特在声明中说：“今天对我来说是个里程碑。2006 年，我承诺将所有伯克希尔哈撒韦股票（超过我净资产的 99%）捐给慈善事业。加上今天捐赠的 41 亿美元，我已经兑现了半数承诺。”

与此同时，巴菲特宣布辞去 BMG 受托人一职，这家慈善组织正处于两位创始人离婚的动荡时期。这个消息在慈善界掀起了轩然大波，引发了人们对这个世界最大、最有影响力的慈善组织之一未来命运的担忧。有消息称，该基金可能会成立董事会，并引入外部董事，以最大限度地减少对其工作的干扰。

巴菲特表示：“多年来，我只是 BMG 的一个受托人，而且是个不太活跃的受托人。我现在要辞去这个职位，就像我辞去除伯克希尔哈撒韦公司以外所有公司董事职位那样。BMG 的首席执行官是马克・苏兹曼（Mark Suzman），他是一位杰出领导人，我完全支持他。我的目标与 BMG 的目标百分之百相同，实现这些目标根本不需要我的身体力行。”

苏兹曼在电子邮件中表示：“巴菲特的慷慨所带来的影响很难量化。更难量化的是，他的价值观对基金会文化的影响。我知道，巴菲特的离开引发了人们对基金会治理的质疑。但正如我之前提到的，鉴于盖茨和梅琳达最近宣布离婚，我始终在与巴菲特、盖茨和梅林达积极讨论加强我们治理的方法，以便维持长期稳定性和可持续性。我计划在 7 月分享更多信息。”

盖茨发布声明称：“十多年前，当我们首次听到巴菲特向我们的基金会捐赠时，我们激动得不知如何是好。这是单人捐赠的最多善款，他对我们的信任让我们感到谦卑，我们决心每天努力工作，确保他的资源帮助尽可能多的人改善生活。我们始终对巴菲特有种责任感，密切关注数据，以跟踪我们的进展，并确定我们可以做得更好的领域。但巴菲特的礼物价值超出了任何可以衡量的范围。我真心感谢他的智慧和领导，最重要的是，与他的友谊经久不衰。巴菲特将继续激励我们的基金会，因为我们将继续致力于与贫困作斗争，帮助数百万人过上更健康的生活。”

梅琳达表示：“巴菲特对基金会的巨额捐赠之所以意义重大，不仅是因为其金额庞大，还因为它代表了一种理念，即坚定不移地相信每个人都应该过上健康、充实的生活，并乐观地认为这样的未来可以实现。我感谢巴菲特的慷慨和他的友谊。他的智慧始终是我们基金会的指路灯，我们从他那里学到的东西将继续帮助我们规划前进的方向。”

今年 5 月份，微软联合创始人兼前首席执行官比尔・盖茨与前妻梅琳达宣布离婚。这对夫妇和巴菲特是“捐赠誓言”(Giving Pledge) 的发起者，该项目要求参与者捐赠半数以上的财富。

巴菲特说，他多年来每年向这五个基金会捐赠的 16 笔资金总价值约为 410 亿美元。根据 FactSet 统计的数据，巴菲特是伯克希尔哈撒韦的最大股东，持有大约 39% 的 A 类股。伯克希尔股票反弹超过 20%，在 2021 年创下历史新高，因为该集团的许多业务在从疫情中恢复时好于预期。

巴菲特表示：“我对未来十分乐观，美国最美好的日子肯定还在前方。慈善事业将继续把人才与财政资源结合起来，企业和政府也是如此。每种力量都有其独特的优势和劣势。它们结合在一起，将使世界变得更美好，并为子孙后代创造一个更美好的地方。“

巴菲特还重申了给富人的建议，让他们考虑死后如何处理自己的财富。他说：“在对超富家庭进行了大量观察之后，我的建议是：给孩子留下足够的钱，让他们可以做任何事情，但不要足够到他们不做任何事的程度。”