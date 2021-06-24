网传自动驾驶提供商“小马智行”将下场造车，官方回应：不实消息

6 月 24 日午间消息，今日，自动驾驶独角兽小马智行通过新浪科技回应了近期市场传言公司将参与造车的传闻，小马智行官方表示：“关于最近小马智行造车传言均为不实信息，我们正在持续稳步地进行智能驾驶产品化和商业化落地中”。

近日，有关于小马智行已加入造车大军的消息屡次引发媒体报道，消息称，目前小马智行已在上海设立十余人的整车团队，原小鹏汽车造型设计中心前瞻设计总监赵谦已加盟小马智行，负责整车设计，未来将基于吉利“SEA 浩瀚”平台，打造纯电动车。

小马智行方面对新浪科技表示，“造车目前只是在做发展和机遇的探讨，目前大的方针还是加深和现有 OEM 战略合作伙伴的合作关系，往共同开发再多走几步。”从市场角度来看，目前自动驾驶技术虽然已经接近成熟，但市场的接受度和商业路径均没有明显打开，小马智行选择的方式是将 L4 做进前装量产，并和合作伙伴一起做自动驾驶服务落地。

公开资料显示，小马智行成立于 2016 年底，是由中国计算机界传奇人物楼天城和前 Baidu 北美研发主任架构师彭军联合创立，公司主要提供全栈式 L4 级自动驾驶技术，目前团队整体超过 500 人，已在硅谷、广州、北京、上海设立研发中心。截至 2020 年底，小马智行融资总额已超 10 亿美元，估值超 53 亿美元。公司是首个在中美两国同时落地全无人测试的无人驾驶企业。