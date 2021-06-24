特斯拉 Model 3 被评为 2021 年度美国制造最多的汽车，为电动车首次登顶

北京时间 6 月 24 日消息，据报道，美国二手车交易平台 Cars.com 发布了 2021 年度“美国制造指数”（American-Made Index），这个平台根据在美国销售的汽车对该国经济的贡献程度对其进行排名，评判标准包括制造地点和计划以及零部件采购等。

特斯拉过去在“美国制造指数”中一直都表现良好，而今年更是获得了最高荣誉。从整体排名来看，特斯拉 Model 3 轿车占据首位，Model Y 跨界车则排在第三名。Cars.com 指出，这是“电动汽车在这份榜单 16 年的历史上首次占据榜首，为美国创新的未来开创了新的先例。”

排在第二位的是福特野马，但遗憾的是，上榜的并非全电动野马 Mach-E 车型。有趣的是，福特去年凭借其 Ranger 卡车占据了头把交椅，但今年却被 Model 3 击败了。

去年，特斯拉有 3 款车进入前 10 名，其中 Model S 名列第三，Model 3 排名第四，Model X 则排在第五位。今年，Model S 和 Model X 车型并未进入榜单，这很可能是因为这些车型正在进行更新，但这一点并不确定。

Cars.com 还指出，混合动力和电动汽车占今年上榜车型的近 5%。去年，进入榜单的混合动力或电动汽车只有 7 种，而今年这个数字几乎翻了一番。

另外，Cars.com 还提供了其他一些相关数据：

68% 的受访者表示，他们会在下一次买车时考虑电动汽车或混合动力汽车；

29% 的受访者认为，购买非美国制造的汽车是不爱国的行为，高于去年的 25%；

Cars.com 在 2021 年共调查了 344 款车型，其中只有 90 款车型有资格进入“美国制造指数”。通用汽车的上榜车型最多，为 19 款；其次是本田，为 13 款；丰田排在第三，为 12 款；福特则位列第四，为 11 款。

该指数使用 5 个标准来选择车型并对其进行排名，分别是：装配地点、根据《美国汽车标牌法》（American Automobile Labeling Act）确定的零部件采购、与车辆生产相关的美国工厂就业、发动机采购和变速器采购。