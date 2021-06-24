美团外卖批量投放智能安全头盔：与手机无线连接，骑手可语音处理订单

IT之家 6 月 24 日消息 为了进一步提升骑手配送安全与体验，日前，美团外卖在湖南、广东、辽宁、宁夏等省份批量投放最新研发的智能安全头盔。该头盔在现有头盔经过了强度等四项安全测试符合国家相关标准的基础上，增加了戴盔检测、自感应尾灯、蓝牙耳机、麦克风、快捷按键等多个智能安全功能，其中部分功能来自骑手的直接建议。据了解，美团外卖将继续面向全国批量投放智能安全头盔。

“安全性是新款头盔在设计时第一考虑的事项，”一位美团外卖智能安全头盔研发人员表示，智能安全头盔具备和现有头盔一样的基础安全标准，都经过视野、佩戴装置强度及稳定性、吸收碰撞能量性能等检测，且通过严格的碰撞性试验，检测结果均符合国家标准 GB24429-2009，能够为骑手提供可靠的安全保障。

更重要的是，智能安全头盔新增了多项智能新功能，可以全面提升骑手送餐体验和安全性。

“我们在头盔内置了蓝牙模块，与骑手手机无线连接”，该负责人表示，基于骑手配送过程中的实际情况，智能安全头盔研发团队为头盔增加了快捷按键、蓝牙耳机和麦克风的功能，骑手佩戴以后，相当于有了一个智能的“安全大脑”。

在配送过程中，骑手常常会接到商家及用户的电话，到达送餐地后也需要拨打电话通知客户取餐。通过新款智能安全头盔，骑手可通过单击或长按 3 秒的方式确认接单、接听或者拒接来电。头盔配备的蓝牙耳机为外放式立体声，且麦克风具备风噪抑制功能，方便骑手在配送过程中通过语音控制接单和接听来电。

此外，为保障骑手夜间配送安全，智能头盔增加了自感应尾灯，起到夜间警示的功能，自感应尾灯能够识别夜间工作模式并自动开启频闪，对后车进行提示，防止后车追尾。

“骑车过程中，戴上头盔是对我们安全的保障，而且这个头盔确实很方便，点一下按键就可以接听、挂断电话，也可以用来接单，比较人性化。”美团外卖骑手郭欣表示。

图说：智能安全头盔功能图解。

美团外卖相关负责人介绍，为了更全面照顾骑手工作的实际需要和复杂场景，智能安全头盔研发过程中，通过骑手调研、骑手恳谈会和产品体验官等渠道，充分听取了骑手声音。

“自感应尾灯就是骑手提出的设计建议”，该负责人称，在南京的一场骑手恳谈会上，骑手陈大芳提到晚上在送餐时，会经过一些没有路灯或者照明条件不好的路段，希望头盔上能够有一些能够明显警示后方车辆的设计。“我们将继续听取骑手使用头盔后的意见和反馈，完善功能和设计，进一步加大产能和投放力度，帮助骑手更加安全的骑行，工作更便捷。”美团外卖相关负责人表示。

IT之家了解到，智能安全头盔的研发和投放属于美团外卖“同舟计划”的一部分，希望通过装备和软硬件升级有效提升骑手工作体验，加强安全保障。