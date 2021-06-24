第三方配件厂商喜讯：苹果开放 15W MagSafe 磁吸无线充认证

IT之家 6 月 24 日消息 据充电头网报道，苹果近期将开放 15W MagSafe 磁吸无线充认证，意味着第三方配件厂商可以在经过苹果认证之后，推出适配 iPhone 的 MagSafe 磁吸充电器。

苹果宣布：“我们很高兴地宣布新的苹果 MagSafe 充电器模块！该模块提供高达 15W 的安全无线充电，可集成在 MFi 配件中，通过 MagSafe 为苹果设备无线充电。MFi 许可证持有者现在可以提交包含该模块的产品计划，并向 MFi 授权经销商订购样品和大量生产登录授权经销商的网站了解价格。登录授权经销商的网站了解价格。集成该模块并完成 MFi 认证的配件将能够在产品包装和通信上使用 Made for MagSafe 徽章。”

MFi 许可证持有者可提交包含该模块的产品计划，并向 MFi 授权经销商订购样品和大量生产。集成该模块并完成 MFi 认证的配件，将能够在产品包装和宣传上使用 Made for MagSafe 标注。

IT之家了解到，去年 10 月 14 日，苹果发布了 MagSafe 技术，运用于手机配件、磁吸充电设备等产品线，MagSafe 磁吸充电器通过集成的磁铁吸附到新 iPhone 的背面，类似 Apple Watch 的充电器，国行售价为 329 元，能够以更快的 15W 功率为 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 机型充电。