刘世锦：短期内不宜提出过高的 5G 基站建设指标

IT之家 6 月 24 日消息 根据财新网消息，全国政协经济委员会副主任刘世锦于 6 月 24 日在 2021 财新夏季峰会论坛上表示，“在没有充分考虑各种应用场景的情况下，短期内不宜提出过高的 5G 基站建设指标。”在扩大 5G 应用场景方面，他建议，要重视已有案例的示范作用，积极宣传推广，以成功案例为基础，发展一批专用的解决方案供应商，由其专门架桥通路。政府资金也应重点投向扩大应用场景方面。

根据工信部 6 月消息，目前我国已建成 5G 基站近 85 万个，形成全球最大 5G 独立组网网络。尽管 5G 网有着延迟低、速率高等优点，然而 5G 网络有着覆盖面积小、成本高等劣势。刘世锦还指出，目前 5G 实际利用率还是较低，5G 高速率、低时延的优势，要在工业、医疗、交通、港口、矿山、农业等生产领域才能得到充分体现，而这些应用场景并不是现成的。在基站建设达到一定规模后，重心应该转向实质性的扩大应用场景。

IT之家获悉，根据中国信通院消息，2021 年 1 至 5 月国内市场 5G 手机出货量 1.08 亿部，同比增长 134.4%。此外 Canalys 预计，2022 年全球 5G 智能手机出货量会超过 4G。