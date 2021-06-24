迅雷 macOS 版 4.0.3 原生适配最新苹果 M1 芯片

IT之家 6 月 24 日消息 据网友反馈，迅雷 App 开始推送 macOS 版本 4.0.3，支持通用应用程序。适配了最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)，支持第三方扫码自动登录，新增本地文件上传到云盘的功能。
IT之家附上迅雷更新信息：
修复 bug，提升版本稳定性
适配最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)
支持第三方扫码自动登录
新增本地文件上传到云盘的功能
IT之家 6 月 24 日消息 据网友反馈，迅雷 App 开始推送 macOS 版本 4.0.3，支持通用应用程序。适配了最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)，支持第三方扫码自动登录，新增本地文件上传到云盘的功能。
IT之家附上迅雷更新信息：
修复 bug，提升版本稳定性
适配最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)
支持第三方扫码自动登录
新增本地文件上传到云盘的功能
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