迅雷 macOS 版 4.0.3 原生适配最新苹果 M1 芯片

IT之家 6 月 24 日消息 据网友反馈，迅雷 App 开始推送 macOS 版本 4.0.3，支持通用应用程序。适配了最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)，支持第三方扫码自动登录，新增本地文件上传到云盘的功能。

IT之家附上迅雷更新信息：