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迅雷 macOS 版 4.0.3 原生适配最新苹果 M1 芯片

2021/6/24 17:31:58 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 6 月 24 日消息 据网友反馈，迅雷 App 开始推送 macOS 版本 4.0.3，支持通用应用程序。适配了最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)，支持第三方扫码自动登录，新增本地文件上传到云盘的功能。

IT之家附上迅雷更新信息：

  • 修复 bug，提升版本稳定性

  • 适配最新的 M1 芯片 (Apple Silicon)

  • 支持第三方扫码自动登录

  • 新增本地文件上传到云盘的功能

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关键词：迅雷M1下载

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