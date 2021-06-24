复兴号首次开进西藏，拉萨至林芝铁路 6 月 25 日开通运营：全程最快 3 小时 29 分

IT之家 6 月 24 日消息 中国铁路官方宣布，拉萨至林芝铁路将于 6 月 25 日开通运营，复兴号高原内电双源动车组同步投入运营，拉萨至山南、林芝最快 1 小时 10 分、3 小时 29 分可达。

IT之家获悉，拉林铁路起自西藏自治区拉萨市，经山南市贡嘎县、扎囊县、乃东区、桑日县、加查县和林芝市朗县、米林县，到达林芝市区，全长 435.48 公里，设计时速 160 公里，为国家 I 级单线电气化铁路，初期开通运营办理客货运输业务的有贡嘎、扎囊、山南、桑日、加查、朗县、米林、岗嘎、林芝 9 个车站。

拉林铁路位于青藏高原冈底斯山与喜马拉雅山之间的藏东南谷地，90% 以上的线路在海拔 3000 米以上，16 次跨越雅鲁藏布江，沿线山高谷深，相对高差达 2500 米，施工难度极大。2015 年 3 月开工建设以来，国铁集团安全优质建成了 47 座隧道、121 座桥梁，其中有国内最大埋深的巴玉隧道、高地温的桑珠岭隧道和创高海拔、大跨度世界第一的藏木雅鲁藏布江特大桥。

为适应拉林铁路高原运营的环境条件，铁路部门强化了沿线地质灾害防治措施，建立了监测报警体系，完善落实了应急预案和处置机制，全面提升了应对各种复杂灾害性气候、安全运行的能力。

开通运营初期，铁路部门安排开行拉萨至林芝 D 字头列车 3 对，其中 2 对在客流高峰时期开行；日喀则至林芝 D 字头列车 1 对；拉萨至林芝普速直达特快列车 1 对。

国铁集团牵头组织国内机车车辆科研和装备制造企业，成功研制了复兴号高原内电双源动车组，在拉林铁路开通时同步上线运营，历史性地实现复兴号对 31 个省区市的全覆盖。该动车组采用整列一体化设计，两端分别挂电力动力车和内燃动力车，可在电气化和非电气化线路间自由切换、贯通运用，编组为 12 辆，设一等、二等和商务车厢，定员 755 人，创新采用弥散和分布式相结合的方式连续供氧，为旅客提供良好乘车体验，完全适应高海拔、连续长大隧道环境。

拉林铁路的建成通车，结束了藏东南地区不通铁路的历史，弥补了既有交通方式易受高原气候影响的短板，进一步完善了区域综合交通运输体系，提升了交通运输的稳定性和通达性，实现了西藏各族群众“坐上动车去拉萨”的梦想。

拉林铁路连接既有的拉日和青藏铁路，还是在建的川藏铁路的重要组成部分、规划的滇藏铁路的共线地段。