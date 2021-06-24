realme Narzo 30 (5G) 海外发布：1090 元起，均为联发科芯片

IT之家 6 月 24 日消息 今日 realme 真我手机在印度地区举办线上发布会，正式发布了 realme Narzo 30、Narzo 30 5G 两款手机。新产品售价约合 1090 元起，将于 6 月 29 日正式发售。

realme Narzo 30 手机搭载联发科 Helio G95 处理器，主频最高 2.05GHz，配备 Mali G76 GPU。此款手机提供 4GB+64GB 和 6GB+128GB 可选，运行基于 Android 11 的 Realme UI 2.0 系统。

这款产品内置 5000mAh 大电池，支持 30W 快充，官方表示 26 分钟可以充满 50%，65 分钟可充满。手机配备 6.5 英寸 FHD+ 屏幕，刷新率 90Hz，最高亮度 580nit。此外，手机采用侧边指纹识别方式。

影像方面，realme Narzo 30 后置三摄，主摄 48MP，还具有微距镜头以及黑白镜头，前置摄像头为 16MP，采用索尼 IMX471 传感器。

realme Narzo 30 5G 手机搭载联发科天玑 700 处理器，采用 7nm 制程工艺制造，具有两个 2.2GHz 大核以及 6 个 2.0GHz 小核。手机仅有 6GB+128GB 可选，支持内存融合技术，可扩展至 11GB 内存。手机厚度 8.5mm，重 185g，支持双 SIM 卡 + 一个 microSD 卡

此款手机同样搭载 5000mAh 电池，支持 18W 快充，配备 FHD+ 90Hz 屏幕，触控采样率 180Hz。手机摄像头参数与 4G 版本类似。

IT之家了解到，realme Narzo 30 新品售价如下：

realme Narzo 30，4+64GB，1090 元

realme Narzo 30，6+128GB，1264 元

realme Narzo 30 5G，6+128GB，1395 元

这款手机的 4G 版本将于当地时间 6 月 29 日在线上、线下同时开售，5G 版将于 6 月 30 日开售。手机均提供银色、蓝色两种配色。