90 天后，库克能否带来惊喜：苹果 iPhone 13 终极深度前瞻

6 月 24 日消息，距离苹果新 iPhone 发布，还剩不到 90 天，虽然新 iPhone 以“13”还是“12s”结尾仍无定论，但关于它的曝光信息却已满天飞。从占手机一半宽度的“超大”相机模组到 120Hz 高刷，新 iPhone 的确给人不少期待。

▲“iPhone 13”系列概念图

昨晚天风证券“苹果分析师”郭明祺又给出一份报告，称大陆企业立讯精密将成为后续 iPhone 强劲增长的“最大受益者”，或成为仅次于富士康的全球第二大 iPhone 代工企业，超越和硕。

同时，郭明祺也对苹果新 iPhone 产品的出货量给出了自己的预测，他认为 2021 年 iPhone 出货量约为 2.3-2.4 亿部，相比 2020 年的 1.95 亿部，增幅明显。而 2022 年 iPhone 出货量或将达到 2.5-2.6 亿部。

郭明祺认为，在今后的两年内，苹果的 iPhone 系列仍然会是智能手机市场中成长性最好的，而这成长性的关键就在于：iPhone 具有苹果的生态优势，同时苹果的产品策略能够带动换机需求。

关于今年新 iPhone 的发布时间，有外媒报道称发布会时间将会在 9 月 14 日周二。TrendForce 认为新 iPhone 在价格上会保持与上代一样，也就是 5499 元起步，而存储规格则最高为 512GB，不会出现 1TB 的版本。

在新 iPhone 从配置到设计甚至是价格都基本被“泄露”完毕之际，我们也提前完成了这幅“iPhone 13 拼图”，并尝试分析新 iPhone 各类升级背后的深层原因以及可能给手机产业带来的影响。

▲“iPhone 13 Pro Max”概念图

01. 立讯精密或占全球 14% iPhone 代工份额，Mac 也要拿下

立讯精密从去年收购了纬创的昆山工厂后，就开始涉足 iPhone 代工领域，此前，立讯精密为苹果代工了 AirPods 系列产品。AirPods 系列的成功，也让立讯精密的市值一路飙升，去年 7 月最高时达到了 4000 亿元人民币。

不过目前立讯精密的 iPhone 代工业务才刚刚起步，对富士康仍然构不成明显威胁，但的确成为了富士康的潜在有力对手。要知道，立讯精密在刚起家时，还只是为富士康代工连接器件的“小弟”。

而立讯精密的创始人王来春，创业前还曾是富士康工厂中的一位“打工妹”。

▲2017 年 12 月苹果 CEO 库克拜访立讯精密昆山工厂，董事长王来春陪同

立讯精密从 2021 年开始组装 iPhone 并开始出货，郭明祺认为 2021-2023 年立讯精密的 iPhone 组装业务将会迎来显著增长，因此立讯也将成为 iPhone 出货量增长背后的最大受益者。

他预计今年立讯精密会出货 1000 万部 iPhone，而其中 80-90% 都会是今年下半年推出的新款 iPhone。

并且郭明祺对立讯精密取得明年新 iPhone 的 NPI (new product introduction，新品导入流程介绍) 持积极态度。如果立讯精密顺利取得 2022 年新 iPhone 的 NPI，则立讯精密的 iPhone 出货量将达到 3000-3500 万部，甚至可以在 2023 年超越中国台湾地区的和硕的 iPhone 出货量。

届时，立讯精密将成为全球第二大 iPhone 代工企业，仅次于富士康。

郭明祺还预计立讯精密最快将在 2022 年拿到 iPhone 机壳、摄像头模组或 SiP 订单，因此立讯精密的苹果相关业务还会保持长期高速增长态势。

除了 iPhone，他认为立讯精密最快会在 2022 年下半年或 2023 年上半年涉足苹果 Mac 电脑的组装生产。可见，立讯精密后续在苹果供应链中的地位还会进一步提升。

而立讯能否从组装代工中积累资本，加强研发投入，自己掌握更多核心技术，反哺中国制造业，也是后续值得关注的。

02. 新 iPhone 首批产量或达 1 亿部！屏幕、拍照、芯片、电池“史诗升级”

此次郭明祺对于今年新 iPhone 出货量的预期是非常乐观的，他判断新 iPhone 今年的出货量可能会达到 8300-8800 万部，占据今年超过三分之一的 iPhone 销量，同比 2020 年的 7500 万部也有明显增长。

知名分析师 Dan Ives 也给出了比较激进的预测，他预计今年新 iPhone 将占据第三季度 iPhone 产量的 35% 至 45%，首批产量将达到 9000 万至 1 亿部。

近期有国内媒体报道称，富士康已经将回厂参与 iPhone 组装的奖金提升至 8000 元，相比此前的 5000 元再次提升，可见新 iPhone 的生产已经如火如荼地展开，产线工人依然是“供不应求”。

▲富士康郑州工厂

业内给出上述乐观预期的原因主是多方面的，首先郭明祺提到了美国对华为的制裁。由于美国对华为的芯片限制，华为的高端智能手机 P 系列和 Mate 系列出货受阻，因此苹果在高端智能手机市场份额会有所提升。

同时，他认为新 iPhone 的规格升级也是出货增长的主要原因之一。不知道他所说的“规格”，是指的硬件配置还是尺寸规格。

郭明祺认为今年新 iPhone 会有四种型号，但与之前 iPhone 12 系列不同的是，四种型号分为高阶、低阶两组，每组各有 6.1 英寸和 6.7 英寸两种屏幕尺寸。

也就是说，新 iPhone 的屏幕尺寸仅有两种，这可能也是在屏幕供应链产能不是十分充足的情况下的一种调整，让产能更加集中。同时，这可能也会让用户的购机选择更加容易。

当然，如果郭明祺预测正确，那就表明苹果将砍掉“mini”版。iPhone 12 mini 的确是目前 iPhone 12 系列中出货最差的一款，以至于近期供应链有消息称苹果已经逐步停产 iPhone 12 mini，可见，“小屏党”仍然只是少数人群。

不过，也有一些外媒持不同意见，他们认为新 iPhone 仍将拥有三种不同尺寸，并且 mini 版不会被砍掉，依然是“iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max”的组合。

▲外媒给出的新 iPhone 不同规格概念图，图片来源：91Mobile

除了尺寸规格，关于今年新 iPhone 会有哪些新特性、新技术，硬件层面可能会有哪些提升，我们也在这里做一个全面的回顾。

1、三星独供 120Hz LTPO 屏幕，屏下指纹识别估计没戏

首先是业内非常关注的屏幕方面，今年新 iPhone 的 Pro 和 Pro Max 版本大概率会采用 120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，该屏幕由三星独家供应，采用了三星独创的 LTPO（低温多晶氧化物）技术，可以实现动态自适应刷新率调节，让手机在保持高刷的同时更省电。

届时，苹果也将补齐 iPhone 没有高刷的短板，进一步缩小与部分顶级旗舰安卓手机在屏幕硬件参数上的差距。标准版屏幕刷新率应该仍维持在 60Hz，屏幕会由韩国 LGD 供应，国内屏幕龙头企业京东方再次落选，略有遗憾。

此前三星、OPPO、小米、魅族等厂商都已经在自家旗舰智能手机产品中采用了 LTPO 屏幕，以实现更低功耗，但目前看来效果并不明显，不知道苹果结合自身优秀的软件优化调度，能否带来一些惊喜。

另外有外媒报道称今年新 iPhone 有望加入屏幕指纹识别，但郭明祺认为明年的新 iPhone 才会加入，也不知道谁会预测正确。

但不可否认，新冠疫情的发展让许多戴口罩的用户饱受解锁的困扰，苹果这样注重用户体验的公司，有所行动也是意料之中，目前苹果主要通过 AI 面部识别算法的升级来提升用户戴口罩解锁的成功率。

有意思的是，对于今年新 iPhone 可能采用屏下指纹解锁，国内手机厂商 OPPO 的前高管沈义人发表了自己的看法，他认为，“不论是拍照式还是超声波式，在安全性和结构占用空间两个维度上苹果可能都比较难以妥协，现在的方向还是留海中的元器件小型化。”

也就是说，沈义人认为今年新 iPhone 采用屏下指纹解锁的概率不大。

2、“又大又厚”的相机模组，全系激光雷达，苹果拍照“史诗升级”

▲图片来源：91Mobile

拍照应该是此次新 iPhone 最主要的升级点之一，从曝光信息来看，新 iPhone 的背部镜头模组几乎占据了二分之一的机身宽度，而每枚镜头的直径也有所增加，镜头模组厚度也略微提升，不由得让人猜想新 iPhone 大概率会采用尺寸更大的 CMOS 图像传感器。

有外媒预测新 iPhone 可能会加强长焦拍摄能力，目前 iPhone 12 Pro Max 仅支持 2.5 倍光学变焦，而 5 倍、10 倍光学变焦已经在安卓阵营中成为了“家常便饭”，甚至百倍以上的数码变焦已经不是新鲜事。

虽然郭明祺预测至少要等到 2022 年苹果才会使用潜望式镜头，但今年苹果会在长焦端带来一些提升，应该也是意料之中的。

▲“iPhone 13 Pro”背部三枚镜头模组内部透视概念图

同时，新 iPhone 的超广角镜头预计将光圈从之前的 f/2.4 提升至 f/1.8，更大的光圈意味着更大的进光量，新 iPhone 的夜景拍摄能力预计将得到进一步提升。

另外，新 iPhone 有望全系配备激光雷达，这也进一步表明了苹果将在 AR 领域发力，并逐渐在产品中进行提前的硬件布局。

郭明祺预计，苹果的 AR 头显将会在 2022 年的第二季度推出，而该 AR 头显的关键零部件之一“透镜”将由中国台湾玉晶光独家供应。

当然，激光雷达本身对于拍照对焦能力的提升也是十分明显的，还可以提供更好的照片背景虚化。说不定苹果还会带来一些新的玩法。

在拍照方面，新 iPhone 也会将上代的“传感器位移”防抖技术进行延续，并有望下放到标准版机型当中，进一步提升全系手机的拍照稳定性。

▲“iPhone 13 Pro”中各个摄像头模组概念图

3、台积电力保 A15 产能，苹果“史上最大 iPhone 电池”来了

性能是大家最不用担心的一部分，今年新 iPhone 照例会升级 A15 处理器，A15 采用台积电第二代 5nm 工艺（N5P），据称性能相比 A14 提升约 20%，而能效比提升 30% 左右。

其实目前 A14 甚至 A13 的性能应付目前手机端的应用都已经游刃有余，因此苹果可以思考如何更好地利用这枚性能强劲的 A15 芯片。当然，如果苹果 A15 性能“挤牙膏”，我们也不会意外，毕竟这事苹果在 A14 上就干过一次了。

另外，台积电近日放出消息称，将优先保障苹果 A15 芯片的供应，在缺芯的背景下，保证新 iPhone 9 月的顺利发布。这样的“优待”，着实令人羡慕，也侧面体现出苹果对供应链的强大掌控力。

值得一提的是，在 A15 继续优化功耗的基础上，今年新 iPhone 有望迎来“史上最大电池”升级，Pro Max 版电池容量可能会提升至 4352mAh。也可以看出，120Hz 屏幕刷新率的升级还是给功耗造成了不小的压力。

虽然此前 iPhone 12 Pro Max 的电池容量仅有 3700mAh 左右，但续航能力却在一众旗舰手机中名列前茅，甚至超过很多 4500mAh 电池的安卓旗舰机。这次电池容量大幅增加后，能否在 120Hz 刷新率下保持良好的续航，值得期待。

5G 基带芯片方面，外媒预计最快到 2023 年我们才会看到苹果使用自研 5G 基带，而今年的新 iPhone 仍然会使用高通 X65 5G 基带芯片。

▲未来 iPhone 中可能采用的苹果自研 5G 基带（概念图）

4、“刘海剪短”，磨砂黑新配色，iOS 15 是否还“留一手”惊喜？

在外观 ID 设计方面，今年新 iPhone 依然会保留屏幕“刘海”设计，但是刘海的宽度和厚度都会进行“修剪”，刘海占屏幕的比例会更低。

▲上：iPhone 12 Pro Max，下：新 iPhone Pro Max 版（均为概念图）

标准版背部的双摄也会从竖直排列改为对角线排列。

▲“iPhone 13”标准版概念图

机身配色方面，有外媒称新 iPhone 将会增加“玫瑰粉”、“磨砂黑”配色，向来有“配色大师”之称的苹果能否在新配色上带给我们一些意外惊喜，也值得期待。

▲“iPhone 13 Pro”“磨砂黑”配色版概念图

当然，系统层面我们不用担心，在今年新 iPhone 推出时，iOS 15 经过几轮更新也会变得更为稳定。值得一提的是在今年苹果 WWDC 之前，不少人都预测 iOS 15 将推出 AOD 息屏显示功能，但却等了一场空。

其实苹果很可能是把这个技术憋到新 iPhone 发布，与 LTPO AMOLED 屏幕一同亮相，毕竟，AOD 功能并不稀奇，但 AOD 功能对于屏幕则有一定要求，也考验厂商的功耗优化能力，AOD 与 LTPO 屏幕“搭配食用”，显然更佳。

03. 新 iPhone SE 或成 5G 大杀器，苹果也要上 4800 万像素？

除了 iPhone 数字系列，关于 iPhone SE 系列，郭明祺认为苹果会在 2022 年上半年对其进行更新，外观设计不会大改，主要升级点会在 5G 和 SoC 方面，而这款产品也可能会是苹果“最便宜的 5G iPhone”。

按照往年经验，每次苹果 iPhone SE 系列的更新，都会对安卓手机市场造成一定的冲击，尤其是在各大电商平台的补贴下，iPhone SE 系列的价格甚至会突破 3000 元档位，与安卓厂商的主流价位段手机进行直接竞争。

▲iPhone SE 第二代

此次 iPhone SE 升级 5G，很可能会在全球范围对 5G 换机潮形成显著的刺激作用。

对于 2022 年的 iPhone，郭明祺也对其主要升级做出了预测，他认为 2022 年的“iPhone 14”，可能会采用苹果自研的屏下指纹技术，同时 Pro 版及以上型号的广角相机可能会升级到 4800 万像素。

按照郭明祺自己的预测，那时苹果的 AR 头显可能已经发布了，能跟 iPhone 擦出怎样的火花，也非常值得期待。

04. 结语：新 iPhone“无死角升级”，三星苹果米 OV 激战 2021

从截止目前的曝光信息汇总来看，今年苹果的新 iPhone 在芯片、屏幕、拍照、续航、系统等几个核心领域均有显著升级，补齐了屏幕高刷、长焦拍照、电池续航等多个短板，并且价格可能也不会增长。可以说是“加量不加价”。

新 iPhone SE 的出现，也补齐了 5G iPhone 的中低档价位。2021 年-2022 年，苹果的 iPhone 系列仍然会是智能手机市场中具有很强竞争力的产品，各路分析师和研究机构也都给出了出货量上的乐观预期。

如今安卓手机在一些方面形成了对苹果 iPhone 的“参数领先”，但实际上苹果 iPhone 系列产品的增长势头却一直强劲，苹果“加量不加价”，甚至偶有降价的操作，更给安卓手机厂商们造成了不小的压力。

虽然小米、OPPO、vivo 等国内智能手机厂商都卯足了劲在全球市场中努力拓展份额，但面对苹果在全球市场的牢固基础，目前仍然有不小的差距。三星手机业务目前也过的并不容易，Note 系列被迫按下暂停。

虽然苹果现在面对“前有狼后有虎”的态势，但机会依然很多。按照苹果现在的增长态势，三星的霸主地位，可能坐的也不是那么稳固。

在 5G 手机持续爆发、华为遇冷的大背景下，2021 年必将成为智能手机产业颇为关键的一年，智能手机市场格局，仍然充满变数。