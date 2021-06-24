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苹果中国官网上线 iOS 15 预览版中文更新内容大全：更有聊更专注，iPhone 能力大增

2021/6/24 16:30:48 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 6 月 24 日消息 苹果此前公布了 iOS 15，通过强大的功能更新进一步提升 iPhone 体验。iOS 15 使 FaceTime 视频通话更自然，推出 SharePlay 共享体验，通过新的方式管理通知以帮助用户保持专注，同时更加智能地通过照片和搜索获取信息。地图 App 推出探索世界的美妙新方式，重新设计过的天气 App 以全屏模式及更多图像展示数据，钱包 App 增加了对家庭钥匙和身份证件的支持，Safari 浏览器的新标签页栏设计和标签页组进一步简化上网的体验。iOS 15 还包含了 Siri、邮件以及系统其他方面的新隐私控制选项，进一步保护用户信息。

今天，苹果中国官方网站已经上线了 iOS 15 预览版中文介绍（点此进入）。更有聊，更专注。iOS 15 满载各种新功能，让你在与人联系、保持专注、探索世界，以及使用高智能技术时，都能大大拓展手中 iPhone 的能力。将在今秋推出。

IT之家获悉，苹果页面详细介绍了 FaceTime 通话、信息和拟我表情、专注模式、通知、地图、Safari 浏览器、钱包、实况文本、聚焦、照片、健康、隐私、iCloud + 重大功能，还有辅助功能、天气、备忘录、翻译、小组件、查找、Apple ID、Siri 等应用或服务更新。

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关键词：苹果iOS 15

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