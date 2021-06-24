三星 Galaxy Z Fold 3/Flip 3 通过 FCC 认证：支持 UWB、手写笔

IT之家 6 月 24 日消息 三星今年的新款折叠屏手机发布在即，根据外媒 GSMArena 消息，三星 Galaxy Z Fold 3 / Flip 3 两款手机通过了美国 FCC 认证，部分参数得到曝光。

Fold 3 手机代号为“SM-F926U”，确认将支持 S-Pen 手写笔，但是未公布是否随产品标配。手机预计不具备手写笔的放置槽，但是根据 FCC 消息，这款手写笔支持磁吸方式无线充电，与苹果最新的 Apple Pecil 相似。这款手机还支持 UWB 超宽带无线信号，能够进行空间定位，类似苹果 iPhone 12 以及 AirTag。

除此之外，Galaxy Z Fold 3 将支持 9W 无线充电，有线充电支持 25W 快充。手机内置双电芯，2060mAh+2215mAh，总容量 4275mAh。其它方面，这款手机支持 5G 以及毫米波 5G，支持 n260、n261 频段。

IT之家了解到，三星 Galaxy Z Flip 3 代号为“SM-F711U”，同时通过了认证。这款手机没有表明支持手写笔以及 UWB，但是依旧支持毫米波 5G。这款产品支持 9W 无线充电，15W 有线充电，电池容量 3273mAh。

软件方面，三星 Galaxy Z Fold 3 / Flip 3 预计将搭载 One UI 3.1.1 系统。手机有望于今年 7-8 月正式发布。