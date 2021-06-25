索尼 Xperia 1 III / 5 III 在欧洲开启预定，7722 元起

IT之家 6 月 25 日消息 索尼 Xperia 1 III / 5 III 两款旗舰手机于 2021 年 4 月发布，均搭载高通骁龙 888 SoC 方案，配备 4500mAh 电池。其中 Xperia 1 III 搭载 4K 分辨率 120Hz OLED 屏幕，支持 HDR 显示，国行售价 8499 元起。这两款手机此前已经在美国、俄罗斯、中国等国家和地区发售，今日在欧洲地区开启预定。

索尼 Xperia 1 III 在欧洲地区售价 1299 欧元起（约 10041.27 元人民币），Xperia 5 III 售价 999 欧元起（约 7722 元人民币）。官方表示，产品预计将于今年 8 月 6 日才能发货。

IT之家了解到，索尼这两款手机均为 21:9 屏幕比例，具备极为先进的 3.5mm 耳机孔。Xperia 1 III 支持多项先进的显示技术，前置立体声扬声器还支持 DolbyAtmos 杜比全景声。

相机方面，手机搭载潜望镜变焦摄像头，可在 70mm 和 105mm 两种等效焦距之间切换。手机主摄为 1200 万像素，还具有景深镜头以及 12MP 16mm 等效焦距超广角镜头。

IT之家了解到，索尼 Xperia 1 III 国行手机 12+256GB 款售价 8499 元，12+512GB 款售价 9499 元。Xperia 5 III 尚未在国内发售。