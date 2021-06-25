引渡美国前突然逝世，西班牙称麦卡菲可能是自杀身亡

6 月 25 日消息，当地时间周三，有“杀毒软件之父”之称的 McAfee 公司创始人约翰・麦卡菲（John McAfee）被发现死在西班牙巴塞罗那附近一所监狱中，西班牙称麦卡菲可能是自杀身亡。

目前西班牙正对麦卡菲的死因展开调查。此前麦卡菲一直在与美国提出的逃税指控作斗争。

麦卡菲的尸体周三在巴塞罗那附近一处监狱中被发现。此前一天，西班牙一家法院下令将麦卡菲引渡回美国，原因是其涉及田纳西州的一项美国联邦刑事诉讼。作为杀毒软件公司 McAfee 创始人，现年 75 岁的麦卡菲是杀毒软件公司 McAfee 创始人，于 2019 年 1 月首次逃离美国，自去年 10 月以来一直被拘押在西班牙。

加泰罗尼亚地区司法部发言人周四表示：“一切迹象表明，这可能是一起自杀身亡事件。”

这位发言人说，当地司法代表团正在调查麦卡菲的死因，已经将尸体带走进行尸检。

纽约联邦法院提交的一份文件显示，曼哈顿联邦检察官办公室已经要求西班牙方面提供麦卡菲的死亡证明以及有关死亡原因的信息。

当地时间周三晚 7 点左右，有人在麦卡菲牢房中发现他的尸体。这位发言人说，狱警随即进行了抢救，但监狱医疗队后来宣布麦卡菲死亡。

发言人称说，麦卡菲与另一名男子同住一间牢房，但麦卡菲尸体被发现时只有他自己。发言人拒绝透露更多信息。

麦卡菲的西班牙律师维尔・维拉巴 (Javier Villalba) 说，监狱主管周三表示，麦卡菲是上吊自杀。维拉巴声称自己没有得到更多有关情况的信息，正在等待西班牙的调查结果。

加泰罗尼亚地区司法部发言人拒绝就维拉巴的说法置评。

巴塞罗那加泰罗尼亚高等法院负责麦卡菲死亡事件的调查。法院一名发言人说，在麦卡菲的尸检结果公布之前，她无法确定其死因。她说，这可能需要几天时间。

麦卡菲的死让他的西班牙律师颇为震惊。他认为迈克菲生性“好斗”。

“他从未有任何可能自杀的迹象，”维拉巴说。“这是一件令人不快的意外，是我们完全无法预料到的事情。我们无法理解这件事。”

麦卡菲死亡的消息引来了各种议论。但在狱中发的推文中，麦卡菲曾对自己在面对诉讼期间可能会被关押的时间表示难过，并预测自己可能会在狱中度过余生。

麦卡菲美国刑事诉讼案代理律师尼沙伊・萨南 (Nishay Sanan) 说，麦卡菲“过去是，将来也永远是被人们所铭记的一名斗士”。

“他想要爱这个国家，但美国政府让他无法生存。”萨南说。

麦卡菲来到西班牙历经诸多波折。20 世纪 90 年代，在以超过 1 亿美元的价格出售 McAfee 公司后，麦卡菲在伯利兹生活了多年时间。2012 年，麦卡菲邻居格雷戈里・福尔 (Gregory Faull) 被发现头部中枪，美国想就麦卡菲涉嫌谋杀福尔一事对他进行审问，麦卡菲随即离开当地。麦卡菲说害怕被陷害，他坚称自己是无辜的，并逃到了危地马拉。

麦卡菲后来因非法进入危地马拉而被捕，并被驱逐回美国。在美国，麦卡菲两次宣布竞选总统，经常把税务机构收缴的个人所得税形容为“敲诈”。

2019 年，麦卡菲宣布自己将在流亡期间继续竞选活动。在与美国税务部门频频发生冲突后，麦卡菲声称自己住在国际水域的一艘船上。

“我已经八年没交过税了。我对此毫不掩饰。我还没有交税务报表。每年我都告诉美国国税局，‘我不会申报，也不打算申报，来找我吧，’”他在社交媒体上发布的一段视频中说。

麦卡菲并没有在海上待太久。他在一篇博客文章中回忆道，自己和妻子贾尼斯・迈克菲 (Janice McAfee) 最初乘船去了巴哈马群岛，希望能留在那里。他们随后又在古巴呆了两个月，然后去了多米尼加，但因涉嫌持有非法武器而被捕。麦卡菲夫妇随后转往英国。他说，“我们在英国行事低调。关于这件事，我就说这么多。”

近年来，麦卡菲与加密货币关系密切。据执法部门称，麦卡菲通过加密货币项目从公众那里筹集资金，并将部分收益用于他的推广工作。在麦卡菲去世时，其正面临逃税、证券欺诈和洗钱等刑事指控。

去年 10 月份麦卡菲在西班牙被捕，在决定是否被引渡回美国期间，麦卡菲向西班牙方面申请保释但遭到拒绝，理由是他有潜逃的风险。西班牙方面认为将麦卡菲关押到巴塞罗那附近监狱不会影响到他的身心健康。

在有关引渡麦卡菲的听证会上，麦卡菲称对他的指控动机不良。如果自己被引渡回美国，将在监狱中度过余生。由于证据不足，西班牙法院驳回了麦卡菲的主张。