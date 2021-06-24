“杀毒软件之父”75 岁麦卡菲死于西班牙监狱中，被指控逃税与倒卖加密货币

6 月 24 日消息，据外媒报道，当地时间周三，有“杀毒软件之父”之称的软件巨头约翰・麦卡菲 (John McAfee) 被发现死于西班牙巴塞罗那监狱中，疑似自杀身亡。此前不久，西班牙法院批准将麦卡菲引渡到美国，他将面临逃税指控。

西班牙当地媒体报道称，加泰罗尼亚司法部表示，现年 75 岁的麦卡菲在引渡裁决后几个小时内死亡。巴塞罗那位于西班牙的加泰罗尼亚地区。麦卡菲在西班牙聘请的律师称，这位 McAfee Associates 创始人显然是上吊自杀的。监狱的医务人员试图抢救他，但没有成功。

麦卡菲在芝加哥的律师尼沙伊・萨南 (Nishay Sanan) 表示：“我们在西班牙的法律团队证实，麦卡菲被发现死在牢房里。听到这个消息我很难过，并向他的妻子珍妮丝（Janice）表示哀悼。”

麦卡菲有权对他的引渡裁决提出上诉，这最终需要西班牙内阁的最终批准。但据他在西班牙的律师哈维尔・维拉尔巴 (Javier Villalba) 说，麦卡菲再也不能忍受被关起来的生活了。

麦卡菲去年 10 月在巴塞罗那国际机场被捕，罪名是逃税，此案目前正在田纳西州联邦法院待决，最高可能判处 30 年监禁。自那以后，他始终被关押在西班牙监狱里，并试图通过声称自己将在美国受到政治迫害来避免引渡，因为他批评了美国国税局 (IRS)。

2020 年 10 月 15 日被拘留后，麦卡菲曾在推特上写道：“我在这里很满意。我有朋友，食物很好吃。一切都很好。”

根据逃税起诉书，麦卡菲通过推广加密货币、担任咨询工作、演讲和出售有关他的纪录片版权获得了数百万美元的收入。美国司法部去年表示：“从 2014 年到 2018 年，尽管麦卡菲从这些来源获得了可观的收入，但他涉嫌未能提交纳税申报单。”

今年 3 月，麦卡菲和另一名男子吉米・沃森 (Jimmy Watson) 在曼哈顿联邦法院被控犯有所谓的“哄抬和抛售”罪，即购买大量廉价的加密货币，然后在网上通过“虚假和误导性推文”宣传，以抬高其市场价格牟利。美国司法部称：“麦卡菲团队从加密货币倒卖活动中总共赚取了 200 多万美元的非法利润。”

上周，麦卡菲在推特上谈到了涉及他的刑事案件，他写道：“美国认为我隐藏了加密货币，我希望自己这样做了，但实际上我已经一无所有，剩下的资产都被没收了。”美国证券交易委员会 (SEC) 在去年 10 月的民事诉讼中指控称，麦卡菲从虚假和误导性的加密货币推荐中赚取了超过 2300 万美元的未披露收入。

1994 年，麦卡菲辞去了他在其创立的同名杀毒软件公司中的职务，并在 2016 年和 2020 年两次寻求以自由党的身份参加总统竞选。