抖音电商发布创作者管理总则：带货达人须为宣传内容承担责任

6 月 25 日消息，抖音电商公布《电商创作者管理总则》（下称总则）阶段治理成果，有 78176 名带货达人因违规被平台判罚，其中百万粉丝以上的达人有 2223 人。

该总则于 5 月 6 日上线，5 月 20 日正式生效，对电商创作者（带货达人）的角色定位、准入资质、内容创作、行为规范，以及其在整个内容电商交易链路中的责任和义务，以平台规则的形式给予了明确定义。

据悉，传统电商和内容平台对于入驻方的定位，通常是“商家”或“社区用户”。介于“商家”和纯“社区用户”之间的电商内容创作者，对其相应的定义和管理，一直属于行业的模糊地带，消费者权益受到侵害却无规可依的事件层出不穷。相较于传统货架电商，内容电商的违规场景更加多样，消费者如何有效维权，一直是行业的痛点问题。

抖音电商率先以平台规则形式，将电商创作者明确定义为新型内容营销主体，开创性地提出“应知明知责任”，即电商创作者必须为其宣传内容的真实性负责，应知明知商品真实情况仍虚假宣传，或未尽到应尽的义务，负有相应的责任。其中，“应知明知商品真实情况”包括商品本身明确标注的信息、商品详页信息，以及在合理场景下即可得知的信息。

该总则通过定义带货达人在“内容出单-消费者买单-商家履单”这一交易链路中的责任和义务，使得消费者的维权路径更加明确，也进一步完善了内容电商场景下的消费者交易保障机制。

除了整体规范管控原则和方向，该总则还完善补充了内容电商场景下，新发或特有的违规行为，在准入资质、内容创作和行为规范等方面制定了详细的规则。

准入资质方面，该总则规定，个人账号开通商品分享功能（即带货权限），必须实名认证。对于提交虚假身份信息、冒用他人信息的用户，平台有权拒绝其开通申请，或对已开通的账号停止服务。出于对未成年人保护考虑，该总则明文禁止未成年人使用商品分享功能。

内容创作方面，部分创作者剑走偏锋，用博眼球的方式获取用户注意力来促进转化，利用“家庭或团队矛盾”、“重病筹款”、宣扬奇葩价值观等形式，进行卖惨直播带货和情感营销，严重干扰用户的消费决策。

此类内容泛滥，既伤害消费者的权益，也带来恶劣的社会影响，抖音电商对此进行了充分的违规前置识别，和事中事后判罚。该总则要求带货达人必须遵循 9 条总原则，严禁“违反公序良俗的表演炒作”等 13 种违规营销场景、5 种内容侵权情况、2 种无资质发布专业领域内容，以及 7 种其他违规内容。

行为规范方面，由于直播场景具有强互动属性，容易促成交易转化，部分带货达人通过虚假承诺，如“点赞送手机”、“评论 666 可 1 元秒冰箱”等，诱导用户与其互动，对消费者权益造成了严重侵害。对此，抖音电商一直在有针对性地提升其管控策略。该总则严禁“诱导欺骗消费者点赞、收藏、分享、关注”等 5 种作弊行为、2 种垃圾内容、3 种引导非法交易行为，以及 4 种其他违规行为。

以上内容或行为违规者，都将受到抖音电商平台方的严格惩处。

抖音电商相关负责人强调，带货达人必须正视自己的责任和应该履行的义务。消费者的合法权益和消费体验是平台的红线，绝不容任何人踩踏。