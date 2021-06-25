西藏拉林铁路全线通车，我国首条高原电气化铁路今日正式开通

IT之家 6 月 25 日消息 历时 6 年半，中国首条高原电气化铁路 —— 拉萨至林芝铁路今天正式开通运营，拉萨至山南、林芝最快 1 小时 10 分、3 小时 29 分可达。

这条铁路为国家 I 级单线电气化铁路，也是西藏首条电气化铁路，还拥有“世界上首条重度岩爆铁路隧道”的巴林隧道，全线 90％以上路段位于 3000 米以上的高海拔地区，全程 16 次跨越雅鲁藏布江。

随着拉林铁路开通运营，复兴号也首次开进西藏，历史性地实现复兴号对 31 个省区市的全覆盖。

IT之家了解到，这条铁路全长 435 公里，设计时速 160 公里，配合复兴号高原内电双源动车组，可大大缩短旅途时间，拉萨至山南、林芝最快 1 小时 10 分、3 小时 29 分可达。

▼复兴号高原内电双源动车组的座席体验

拉林铁路起自西藏自治区拉萨市，经山南市贡嘎县、扎囊县、乃东区、桑日县、加查县和林芝市朗县、米林县，到达林芝市区，全长 435.48 公里，初期开通运营办理客货运输业务的有贡嘎、扎囊、山南、桑日、加查、朗县、米林、岗嘎、林芝 9 个车站。

值得一提的是，复兴号高原内电双源动车组同步投入运营，历史性地实现复兴号对 31 个省区市的覆盖。拉林铁路的建成通车，也结束了藏东南地区不通铁路的历史。