未来欧洲 5 万电动汽车充电站将提供加密支付

6 月 25 日消息，据国外媒体报道，爱尔兰电子商务和移动支付解决方案公司 HIPS Payment Group Ltd 和瑞典公司 Vourity 合作，准备在欧洲 5 万个电动汽车充电站推出加密支付。

▲ Vourity 支付终端

Vourity 是专门从事电动汽车充电站等无人值守支付设施的公司，称从今年 11 月开始布局，加密支付与充电站的集成将在未来三年内实现。Vourity 首席执行官 Hans Nottehed 说：我们目前正在评估我们将支持哪些加密货币。将能将它们转换成法币。”不过 Vourity 发布了一张带有 ETH 标志的支付终端的图片，强烈暗示以太坊可能是第一批被支持的加密货币之一。

加密支付将通过 Hips Merchant Protocol 的原生协议代币 Merchant Token 连接到该区块链，从而与 Vourity 的电动汽车充电站集成。

一直以来电动车和加密货币似乎有着分不开的联系。此前特斯拉对比特币支付的态度上忽冷忽热，清洁问题一直是一个逃不开的话题。而其他电动汽车公司也在寻求通过“清洁”加密货币挖矿和采用进行创新的方法。

此前，德国大众汽车的研究部门 Volkswagen Group Innovation 宣布与 Energy Web 建立合作伙伴关系，研究了使用区块链将电动汽车和电动汽车充电站作为电网一部分的方法。本月初，加拿大轻型电动汽车制造商 Daymak 宣布了一款即将于 2023 年推出的电动汽车，配备了一个加密货币挖矿设备，可以在充电或停放时进行比特币和其他加密货币的挖矿。