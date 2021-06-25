领势 E 系列无线路由器全线支持 EasyMesh 组网，登陆后台可更新

IT之家 6 月 25 日消息 根据 Linksys 领势官方消息，即日起领势 E 系列无线路由器全线支持 EasyMesh 组网技术，提供便捷、轻量的管理方式，可以使用无线或者有线方式组网，提供无线漫游体验。支持的路由器型号包括 Linksys E9452、E9450、E8450、E7350、E5600，用户可以登陆网页端后台，进行固件更新。

领势 E 系列路由器全部采用直立造型，内置天线设计。其中 E5600 型号搭载双核 CPU，支持 Wi-Fi 5，内置 QoS 流量管理功能、家长控制、访客网络等功能。路由具有 2x2 MIMO 天线，配备四个千兆 LAN 口，5G 速率 867Mbps。

领势 E7350 则支持 Wi-Fi 6 网络，搭载全向天线，具备 USB 3.0 口，5GHz 速率 1201Mbps。该产品目前售价 679 元。

领势 E8450 内置 4 根全向天线，5GHz 速率可达 2402Mbps，具有 USB 2.0 口，搭载双核 1.35GHz CPU，内存 512MB。该产品目前秒杀售价 659 元。

IT之家了解到，领势 E9452 路由器搭载 1.5GHz 三核 CPU，能处理更大的数据量。该产品具备 512MB 内存、256MB 闪存，5GHz 无线网速率 4804Mbps，具备 USB 3.0 接口。这款路由器以套装销售，两只售价 2499 元，6 月 26 日零点秒杀价 1499 元。