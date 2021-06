SiFive 发布最强 RISC-V 处理器：干翻 Arm A75，和苹果 A14 比差点意思

6 月 25 日消息,据国外媒体 Ars Technica 报道,6 月 23 日,美国半导体初创企业 SiFive 推出了新款双核 RISC-V 处理器系列:P270 和 P550。

P270 是 SiFive 第一个完全支持 RISC-V 矢量扩展 1.0RC 版本的 CPU(RISC-V’s vector extension 1.0 release candidate)。它是 8 级双通道、有序流水线处理器(a dual-issue, in-order pipeline with only eight stages),支持矢量 V 扩展 1.0。而据报道,此次 SiFive 重点推出的为 P550 处理器,P550 处理器是 13 级三重通道、乱序流水线处理器(a 13-stage, triple-issue, out-of-order pipeline)。SiFive 声称,P550 是目前性能最高的 RISC-V 处理器。

SiFive 表示,P550 四核 CPU 占用的芯片大小与单个 Arm Cortex-A75 相同,但 P550 在性能上表现更佳。SiFive 提到,根据内部测试,P550 在 SPECINt 2006 测试中的得分为 8.65/GHz(P550 delivers 8.65 SPECInt 2006 per GHz),可以与 Cortex-A75 相媲美。但他同时也表示,P550 在性能上与苹果 A14 芯片还有一段距离。

英特尔公司和 SiFive 发布了联合声明,表示将用采用 P550 构建其 Horse Creek 平台。据报道称,P550 可能会帮助英特尔更方便的测试和更新 7nm 芯片工艺。

此外,SiFive 还提供了一个名为 Recode 的转换软件(translation utility),它可以自动将 SIMD 代码(legacy SIMD code)转换为 V-spec 矢量指令集(V-spec vector assembly)。

结语:SiFive 再出新品,RISC-V CPU 市场生机涌现

如今,国内外对 RISC-V 架构的处理器都抱有很大期待,人们希望能通过 RISC-V 架构逐渐抢占 ARM 和 x86 市场的份额。越来越多的人参与到研发国产 RISC-V 架构的处理器中。例如在本周三的 RISC-V 中国峰会上,中科院计算所研究员包云岗发布了国产开源高性能 RISC-V 处理器核心“香山”。

此外,据彭博社称,英特尔正考虑以 20 亿美元(约合人民币 128 亿元)收购 SiFive。SiFive 与英特尔的合作,是否能给 RISC-V CPU 市场带来新的生机,我们拭目以待。

来源:Ars Technica