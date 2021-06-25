SiFive 发布最强 RISC-V 处理器：干翻 Arm A75，和苹果 A14 比差点意思

6 月 25 日消息，据国外媒体 Ars Technica 报道，6 月 23 日，美国半导体初创企业 SiFive 推出了新款双核 RISC-V 处理器系列：P270 和 P550。

P270 是 SiFive 第一个完全支持 RISC-V 矢量扩展 1.0RC 版本的 CPU（RISC-V’s vector extension 1.0 release candidate）。它是 8 级双通道、有序流水线处理器（a dual-issue, in-order pipeline with only eight stages），支持矢量 V 扩展 1.0。而据报道，此次 SiFive 重点推出的为 P550 处理器，P550 处理器是 13 级三重通道、乱序流水线处理器（a 13-stage, triple-issue, out-of-order pipeline）。SiFive 声称，P550 是目前性能最高的 RISC-V 处理器。

SiFive 表示，P550 四核 CPU 占用的芯片大小与单个 Arm Cortex-A75 相同，但 P550 在性能上表现更佳。SiFive 提到，根据内部测试，P550 在 SPECINt 2006 测试中的得分为 8.65/GHz（P550 delivers 8.65 SPECInt 2006 per GHz），可以与 Cortex-A75 相媲美。但他同时也表示，P550 在性能上与苹果 A14 芯片还有一段距离。

英特尔公司和 SiFive 发布了联合声明，表示将用采用 P550 构建其 Horse Creek 平台。据报道称，P550 可能会帮助英特尔更方便的测试和更新 7nm 芯片工艺。

此外，SiFive 还提供了一个名为 Recode 的转换软件（translation utility），它可以自动将 SIMD 代码（legacy SIMD code）转换为 V-spec 矢量指令集（V-spec vector assembly）。

结语：SiFive 再出新品，RISC-V CPU 市场生机涌现

如今，国内外对 RISC-V 架构的处理器都抱有很大期待，人们希望能通过 RISC-V 架构逐渐抢占 ARM 和 x86 市场的份额。越来越多的人参与到研发国产 RISC-V 架构的处理器中。例如在本周三的 RISC-V 中国峰会上，中科院计算所研究员包云岗发布了国产开源高性能 RISC-V 处理器核心“香山”。

此外，据彭博社称，英特尔正考虑以 20 亿美元（约合人民币 128 亿元）收购 SiFive。SiFive 与英特尔的合作，是否能给 RISC-V CPU 市场带来新的生机，我们拭目以待。

来源：Ars Technica