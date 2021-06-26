以色列发现未知人类化石，至少生活在 10 万年前

IT之家 6 月 26 日消息 人类演化过程分为几个主要时期，例如南方古猿、能人、匠人、智人等，地理上常见的史前人类也有亚洲的直立人，以及栖息在欧洲的尼安德特人等，他们之中部分演变成了我们现在的智人，也有部分从历史中消失。

就大家熟知的北京猿人、蓝田人、元谋人、澎湖原人等都属于直立人。例如 1927 年在周口店龙骨山发现的北京猿人一般认为约在距今 50 万年前，而其他的虽争议较大但大多处于旧石器时代早期（最早的巫山人或追溯到 204 万年前）。

但世界上已有太长时间没有发现新的古人类。据外媒报道，有科学家 6 月 24 日表示，他们在研究了在以色列中部一家水泥厂使用的地点挖掘出的化石骨骼碎片后，发现了一种新的早期人类。

据悉，在以色列拉姆拉市附近发现的古人类遗骸代表了我们又发现了一种非常古老的人类群体，生活时间在 14 万到 12 万年之间。科学家们将新发现的谱系命名为“Nesher-Ramla 人型”。详细情况已发表在《科学》杂志上。

从他们拿到的头骨和带牙齿的下颌碎片来看，这些化石大约有 13 万年的历史，可能会使人们重新思考人类演变过程的各个部分，因为从时间来看这类古人可能与我们（智人）一起生活了超过 100000 年，甚至可能已经杂交。

值得一提的是，该研究还发现，早期人类拥有非常大的牙齿而没有下巴，也可能是尼安德特人的祖先。

IT之家了解到，研究古人类化石能使我们能够对以前发现的人类演变有新的认识，为人类进化的拼图再添一块新碎片，同样也有助于我们了解人类在旧世界的迁徙过程。

▲图源特拉维夫大学 Hershkovitz、耶路撒冷希伯来大学的考古学家 Yossi Zaidner/《科学》杂志

赫什科维茨说，这些化石中有部分类似此前发现的一些中国人化石的特征，包括一个可以追溯到 20 万多年前的儿童的下巴。他推测，起源于 Nesher Ramla 的古智人可能已经去过东亚，并且可能与当地群体交配。

此外，他们还发现了一些石器，这与附近发现的智人所打造的石块制成的具有相当的历史，这显示他们一定交换了制造石器的知识。但很可惜，此次发现的化石无法提取 DNA，所以没办法验证是否与其他智人进行了交配。