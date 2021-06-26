曝任天堂 Switch Pro 搭载英伟达定制 Tegra Orin 芯片，代号“黑暗骑士”

IT之家 6 月 26 日消息 任天堂方面此前表示，目前 Switch 表现很好，新机型会在适当时机公布，直接证实任天堂即将推出全新的 Switch 机型，或为此前爆料已久的 Switch Pro。

虽然在本月 16 日的 E3 直面会上任天堂并未公布新款 Switch 任何信息，但相信该产品将会在年底之前亮相。

爆料人 kopite7kimi 给出的最新消息暗示，Switch Pro 搭载的芯片代号 Black Knight (黑暗骑士)，是英伟达专门定制的 Tegra Orin T239 芯片。

IT之家了解到，目前任天堂 Switch 采用的 SoC 是 NVIDIA Tegra X1 Mariko。英伟达在 2008 年推出了 Tegra 平台，结合 ARM 架构处理器和 NVIDIA 的 Geforce GPU 特性，但由于能耗比等问题很少被手机使用。

当然，也曾有许多厂商选择其作为移动设备芯片，例如微软 Surface RT、Surface 2、小米平板、英伟达自家的 shield、谷歌 Pixel C 等。

不过相对来说，NVIDIA Orin 的定位是汽车自动驾驶芯片，初次亮相于 GTC China 2019 大会，或将基于 7nm 工艺，最高 12 核 Cortex-A78E CPU，算力惊人。

Orin 芯片比当前 Switch 主机搭载的芯片强大很多，它是基于安培架构，其 GPU 有 2048 个 CUDA 核心，CPU 支持 12x ARM Cortex-A78AE 核心。至于 Switch Pro 使用的芯片版本规格，参数上应该会有所不同。

此前有传闻称，Switch Pro 电视模式 GPU 的频率达到 1GHz，掌机模式是 768MHz。支持英伟达 DLSS，但可能首发时不支持。

其他方面，Switch Pro 尺寸类似于当前的基础版机型，但会有一个稍微大一点的 OLED 屏幕，兼容当前的 Joy-Con 手柄。

此外，新机型将有背部支架，并将 MicroSD 卡槽隐藏在其下方，搭载英伟达芯片，可以直接电视输出 4K 画面；底座也将更大，带有两个 USB 3.0 接口和一个网络接口。

售价方面，此前有海外平台曝光了其价格，欧洲售价或较普通版 Switch 高出 80-100 欧元，预计最高涨价人民币千元左右。

（趣闻：英伟达特别喜欢超英名，比如 Tegra 3 用了 DC 超人名卡尔 Kal-El；Tegra 4 则是 DC 蝙蝠侠 Wayne；Tegra 4i 的代号 Grey 则是漫威凤凰女琴葛蕾；Tegra K1 则选择了金刚狼 Logan；Tegra X1 代号则是金刚狼的儿子 Erista ；Tegra X2 是蜘蛛侠 Parker，Xavier 则是 X 教授）