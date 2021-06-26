工信部专项整治 App 侵害用户权益问题，现已检查 117 万款应用

IT之家 6 月 26 日消息 据中央纪委国家监委网站，工业和信息化部开启了侵害用户权益专项整治行动。

截至 6 月 21 日，App 侵害用户权益专项整治行动共检查 117 万款 App，对 4002 款违规 App 提出了整改要求，公开通报 1248 款整改不到位的 App，组织下架 329 款拒不整改的 App。

官方指出，工信部专项整治行动从违规收集个人信息、违规使用个人信息、频繁向用户骚扰索权、欺骗诱导用户跳转页面等 4 方面 10 个问题入手，净化 App 使用空间，为群众提供更加安全、健康、干净的信息消费环境。

此外，信息通信管理局发布整改通知，组织企业联合制定 27 项系列标准，为 App 个人信息保护监管、技术检测和企业合规经营提供正确指引。

同时，管理局推进全国 App 技术检测平台建设，对所有已上架 App 进行自动监测，目前月检测能力达到 12 万款，监管自动化、智能化能力大幅提升。

据悉，工信部对于发现问题的 App 会下发责令整改通知书，要求 5 个工作日内整改完毕，若收到整改版本后复测还存在问题将向社会公开通报。通报后再留 5 个工作日整改，如拒不整改则组织下架甚至停止其 App 的网络接入。

IT之家了解到，在工信部已开展的 14 批次检测中，每批有 20% 为已整改 App，再次发现问题将直接下架，5 月该局就对 5 款反复出现同类问题的 App 采取了该措施，例如第一季度就下架了 107 款拒不整改的 App。

官方表示，工信部近期还将会同有关部门共同出台 App 个人信息保护管理暂行规定，固化既有经验和成功做法，为 App 整治工作提供坚实保障。