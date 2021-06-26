中国电信集团将中通服 2.4% 股权无偿划转给国网信通

6 月 27 日消息 据中国通信服务股份有限公司（下称“中通服”）公告，6 月 25 日，公司接到控股股东中国电信集团有限公司通知，拟将其持有的 1.66 亿股中国通信服务內资股股份 (占已发行总股本 2.4%)，无偿划转给国网信通产业集团。划转完成后，国网信通产业集团将正式成为中通服的战略性股东。

同日，中通服与国网信通产业集团订立数字新基建战略合作框架协议，以进一步加强双方在电力行业信息化与智能化等领域的战略合作，促进公司在电力等垂直行业以及在新业务的拓展，包括数据中心建设运营、5G 建设与行业应用、资本合作、智能芯片和新技术应用、国际市场合作等。

按照中通服在公告中的说法，本次股权转让是公司贯彻落实国企改革对于股权多元化的有关安排，以及加强与业务伙伴在战略和业务层面的合作。C114 查阅资料显示，2018 年，《国企改革“双百行动”工作方案》正式发布实施，中通服名列其中。

在股权划转前，中国电信集团是中通服的控股股东，持有 51.39% 股份，国网信通不持有股份。划转完成后，中国电信集团持股降至 48.99%，依然是中通服的控股股东。

中通服在公告中提到，本次股份划转的安排一方面有利于中国电信集团和中通服加强与国网信通产业集团进一步的战略合作，同时可以促使公司在维持现有股本规模情况下引入新的战略性股东，避免由于发行新股对公司现有股东造成股份摊薄的影响。

国网信通是国家电网有限公司全资子公司，是我国能源行业卓越的数字化技术、产品及服务提供商，主要业务产品包括智能芯片、信息通信设备、平台及基础软件、企业管理数字化、生产经营数字化、北斗及地理信息、网络信息安全、信息通信系统集成运维运营等，并积极发展人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联等新兴业务。

中通服强调，引入国网信通产业集团为公司的战略性股东以及与其订立战略合作协议，有利于双方发挥各自优势和资源，加强双方在电力行业信息化与智能化等领域的战略合作，促进集团在电力等垂直行业以及在新业务的拓展，加快本集团在国内非电信运营商集团客户市场的发展。通过引入战略性股东以及有关安排，有利于公司优化法人治理结构和提升治理水平。