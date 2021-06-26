Adobe 正式发布 Substance 3D 系列应用软件

IT之家 6 月 26 日消息 昨日，Adobe 宣布，全新的 Substance 3D 系列应用软件正式发布。

▲图源：Adobe

Adobe 表示，全新发布的 Adobe Substance 3D 系列应用软件由 Substance 套件进化而来，是一套集成的 3D 工具。现在，包括《半条命 Alyx》和《飞行模拟器》在内的 AAA 级游戏都在采用 Substance。

据介绍，最新发布的 Substance 3D 系列应用软件在旧版套件的基础上有了许多提升，其中包括四款专业级创意软件，还包含参数可调节的 3D 资产库。

Substance 3D Stager：支持在 3D 场景中组建模型、材质和灯光环境，并且生成虚拟照片

Substance 3D Painter：允许用户将纹理和材质直接应用到 3D 物体中

Substance 3D Sampler：通过一张照片，能快速生成参数可以调节的智能 3D 材质

Substance 3D Designer：支持创建专属的参数可调节纹理、材质和 3D 模型

IT之家了解到，Substance 3D 系列软件可以连接到 Creative Cloud 生态系统，操作界面与 Photoshop 或 Illustrator 的界面保持一致。