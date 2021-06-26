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Adobe 正式发布 Substance 3D 系列应用软件

2021/6/26 17:18:39 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 6 月 26 日消息 昨日，Adobe 宣布，全新的 Substance 3D 系列应用软件正式发布。

▲图源：Adobe

Adobe 表示，全新发布的 Adobe Substance 3D 系列应用软件由 Substance 套件进化而来，是一套集成的 3D 工具。现在，包括《半条命 Alyx》和《飞行模拟器》在内的 AAA 级游戏都在采用 Substance。

据介绍，最新发布的 Substance 3D 系列应用软件在旧版套件的基础上有了许多提升，其中包括四款专业级创意软件，还包含参数可调节的 3D 资产库。

  • Substance 3D Stager：支持在 3D 场景中组建模型、材质和灯光环境，并且生成虚拟照片

  • Substance 3D Painter：允许用户将纹理和材质直接应用到 3D 物体中

  • Substance 3D Sampler：通过一张照片，能快速生成参数可以调节的智能 3D 材质

  • Substance 3D Designer：支持创建专属的参数可调节纹理、材质和 3D 模型

IT之家了解到，Substance 3D 系列软件可以连接到 Creative Cloud 生态系统，操作界面与 Photoshop 或 Illustrator 的界面保持一致。

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关键词：Adobe软件

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