B 站 12 周年陈睿演讲：社区优先而非规模优先，弹幕关闭率降低 42%

6 月 26 日晚间消息，今天是 B 站成立 12 周年的日子，在 BILIBILI 12 周年演讲直播中，B 站董事长兼 CEO 陈睿分享了 B 站一年来的发展和思考。

陈睿在演讲中多次提到 B 站的社区建设，“B 站不是一个工具，是一个社区。一直以来都非常重视社区建设。”他表示，社区优先是 B 站企业文化的第一句话，而不是规模优先，规模增长是手段，把社区做得更好才是目的。对于现在 B 站的用户来说，能感受的是社区氛围，公司的目的是把 B 站社区做成全世界最好的社区。

据其透露，目前通过社区 100 道答题的正式会员已经超过了 1.1 个亿。12 年前的 2009 年 6 月 26 日至 7 月 25 日之间注册的用户，到今年仍然活跃的仍然超过 65%。

今年一季度，B 站社区的月均互动数达到 66 亿，同比增长 35%，其中弹幕的同比增长是 41.5%。

对于用户增多，弹幕和评论质量会变差的说法，陈睿表示，请大家相信社区的力量，B 站是一个社区，大部分的社区成员是希望社区超着更好更和谐的方向去发展，所以大家都会自觉去维护社区的正常秩序，抵制一少部分不良信息，这形成了社区的自净机制。

而且 B 站也上线了一个基于人工智能的弹幕和评论的自净系统：阿瓦隆系统。通过用户举报和系统的自动化识别，可以找到这百分之零点几的坏内容，把其清除，改善弹幕体验。

陈睿表示，过去一年，B 站社区的弹幕关闭率降低了 42%，意味着对于绝大部分用户来说，过去一年的弹幕体验是提升的。同时，过去一年，用户“一键三连”的数字同比增长了 33%。

“B 站可能是世界上为数不多的以用户的正反馈为主要因素来推荐内容的平台。”他提到，B 站现在已经是一个超过 2 亿人的平台了，要维护一个超过 2 亿人平台的社区氛围和内容质量，是一个艰辛而复杂的工作，不仅要依赖社区的力量，同时团队也要主动出击，做很多事情。

此外，陈睿还提到，B 站泛知识类内容占全平台视频总播放量的 45%，相比较娱乐内容，视频更适合传播知识。“未来所有记录在书本上的知识，都会被视频重新演绎一遍。”