每一秒都很珍贵！天问一号任务实拍视频公布

IT之家 6 月 27 日消息 国家航天局现发布我国天问一号火星探测任务着陆和巡视探测系列实拍影像，包括着陆巡视器开伞和下降过程、“祝融号”火星车驶离着陆平台声音及火星表面移动过程视频，火星全局环境感知图像、火星车车辙图像等。

▼火星全局环境感知图

截至今日上午，天问一号环绕器在轨运行 338 天，地火距离 3.6 亿千米，“祝融号”火星车已在火星表面工作 42 个火星日，累计行驶 236 米。环绕器和火星车工作状态良好，从火星向党和祖国报告平安，在建党百年之际传来遥远祝福。

▼火星车行驶车辙图

IT之家了解到，祝融号火星车火星表面移动过程视频是人类首次获取火星车在火星表面的移动过程影像。



▼祝融号后退移动：这是其行驶到分离点释放下 WIFI 相机，后退至合影点时的视频画面。

▼祝融号原地转弯，也就是之前祝融号“星火燎原”自拍那次的合影

5 月 15 日，我国首次火星探测任务天问一号着陆巡视器成功着陆火星，携带的开伞过程监视相机、落火状态监视相机、避障相机，记录了降落伞弹伞、开伞和抛伞，动力减速和避障等过程。

此外，官方还公布了一段来自火星的声音，系火星车驶离过程中的录音。官方文件地址：链接 、链接

▲5 月 22 日，祝融号成功驶离着陆平台，到达火星表面开始巡视探测，其前后避障相机，记录了驶离过程，录音装置获取了驶离过程声音数据。音频中包括火星车驱动机构加电开始移动、坡道行驶、驶上火星表面等过程现场声音。驶离过程声音主要来源于驱动机构、车轮与坡道摩擦、车轮与地面摩擦。