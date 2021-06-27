成都天府国际机场正式投入运营，内地双国际机场第三城诞生

IT之家 6 月 27 日消息 据四川发布，今日（6 月 27 日）上午 10 时许，成都天府国际机场投运仪式在成都举行，标志着成都天府国际机场正式投入运营。

▲ 图自四川发布，下同

上午 11 时 25 分，首飞航班川航 3U8001 航班从成都天府国际机场腾空而起，飞向北京首都国际机场。

IT之家了解到，位于中国四川省成都市东部新区空港大道，北距成都市中心 50 千米、西北距成都双流国际机场 50 千米、东北距简阳市中心约 14.5 千米，为 4F 级国际机场、国际航空枢纽、丝绸之路经济带中等级最高的航空港之一、成都国际航空枢纽的主枢纽。

2015 年 9 月，中国民用航空局批准同意成都新机场命名为“成都天府国际机场”；2016 年 5 月 7 日，成都天府国际机场正式开工；2020 年 12 月 6 日，成都天府国际机场校飞成功；2021 年 3 月 25 日，成都天府国际机场试飞完成；2021 年 6 月 27 日，成都天府国际机场计划正式通航，成都也成为内地继上海、北京之后的第三个拥有双国际机场的城市。

截至 2021 年 5 月，成都天府国际机场有 2 座航站楼，建筑面积共 71.96 万平方米；民航站坪设 246 个机位，其中 83 个近机位；跑道共 3 条，规格分别为 4000 米长、60 米宽，3800 米长、45 米宽，3200 米长、45 米宽；可满足年旅客吞吐量 4000 万人次、货邮吞吐量 70 万吨、飞机起降 32 万架次的使用需求。