IT之家 iOS / 安卓版 7.80 大版本：“反对”归来/圈子新颜/圈子栏目云管理……

IT之家 iOS 版 / 安卓版 7.80 发布！

IT之家新的十年，最近的两个月IT之家客户端更新力度很大，可能有些朋友会觉得折腾了一圈子，评论区和圈子又回到了从前了啊……

是，也不是。

是，是说“表”，操作界面上与过去趋于一致；不是，是说“里”，里子上已经脱胎换骨。尤其是圈子，废弃了当年的“标题 + 内容”分开书写发布的形态，全新推出了基于“话题”的新社区，同时，对评论区的内容管理体系和前后台都做了极大的改进，而这些，花了整整半年的时间。

再接下来，还涉及到文章系统的大幅改进，PC 网页和 App 的文章分类彻底废弃，改为基于关键字（话题）的聚合系统，可能只是简单的一句话，但是工作量是极其庞大的。

IT之家 7.80 版本的更新日志非常丰富 ——

评论/帖子的“反对” 回来啦

安卓版适配华为设备线性马达

全新的圈子首页

圈子全新栏目分类（支持云端）

圈子全新话题入口页面

圈子话题广场便捷入口（圈子首页右上角）

圈子首页列表单图显示大小、圈子子楼评论用户昵称颜色改为灰色、圈子首页右下角「发布按钮」文字化……

安卓 /iOS 版数十处大小更新和改进……

当然，还有之前 7.7x 版本里面的海量更新：iOS/iPadOS 15 适配、圈子的评论排序顺序支持记忆、圈子支持关键词屏蔽、圈子加入用户黑名单支持、圈子个人资料页可以查看其他用户的帖子 / 回帖、帖子分享、帖子和话题搜索、文章评论和圈子帖子的物理楼层显示、帖子管理、帖子收藏…… 鸿蒙设备小尾巴、圈子回复提醒和通知推送、圈子置顶公告、帖子草稿、圈子首页列表支持更多操作菜单、辣品频道和圈子首页顶部改版（同IT之家 App 首页搜索框等布局保持一致）、深色模式适配、帖子 / 评论内的链接显示优化……

感谢十年来大家给青岛水库的支持和厚爱，App 的金币商城里面特别上架了IT之家十周年纪念版笔记本。因为制作工艺上的高要求，马克杯和钥匙扣这些还在筛选供应商，会给大家百里挑一，选出最好的品质，大家耐心等待一下下。

大家关心的 8.0 以及“鸿蒙版”、UWP/macOS 版

新圈子的结构设计基本成型，下一步，UWP/macOS 版会进行新圈子方面的适配，预计 7 月份进行，8 月份发布。

鸿蒙 OS 原生的IT之家 App 1.0 已经在一周前提交华为应用商店，但是被驳回 3 次，还在根据华为官方的意见进行改进，具体审核通过的时间不可控。坦白说，为鸿蒙 OS 开发原生 App，可能我们走的早了点，鸿蒙原生 App 目前还有些问题，例如信息流加载不是太顺畅，这些需要鸿蒙 OS 方面再去后期改进，也都给他们做了反馈。

IT之家已经在构建新的 8.0 版本，相信会给大家带来与众不同的体验，应该是在其他科技 App 里面所体验不到的却实用的一些大便利，好用 & 好玩。

因为还是有很多朋友不知道圈子关停事件的来龙去脉，我在这儿向大家再解释下这半年来的事情。

关于去年底圈子关停和评论区“降级”事件

去年底，IT之家被多个上级部门联合执法，在原本网站需要关停的情境下，经过积极配合和努力争取，活了下来。但是评论区被勒令关停一个月，圈子关停到整改彻底后才可予以开通。事情的起因是源于一些用户内容出现严重违规。

我们根据主管部门要求，对评论区进行了大幅度的整改，以及根据指令全面落实评论区内容审核机制，平台主体责任不容不得不可有失。也非常抱歉需要对历史评论内容做出清理，我们也真的很心疼让大家失去了那些宝贵的记忆。

事情发生后，鉴于前期对处理结果的不可预测性，因此无法发布任何客观性的预测公告，也因此让很多读者朋友不解，在各应用商店给予我们的 App 大量差评，这点也是我们感到无奈和心酸的，但是也确实抱歉让大家的正常评论受到了影响，也希望大家务必注意自己的言论内容不要违法违规，毕竟遭遇处罚的不仅仅是平台，对一些发言者自身也带来了可能难以承受的处罚（刑事）。适可即止为道，过犹不及为魔。「Freedom Is Not Free」，任何一个看似自由的选择，都意味着要为自己的选择承担相应的后果。作为成年人，我们都得为自己的一言一行承担责任，不管是现实世界还是网络空间。

经过 6 个月的连续高强度开发和团队建设工作，我们根据规范彻底改革了评论区和圈子互动的一些机制，但是不管多好的审核算法和多重审核机制保障，最终还是需要在这里互动的每个人一起维护和建设评论区，也拜托大家了。

评论区和圈子会继续进行高负荷的升级开发和各项工作，力争让大家恢复到之前的感受和体验，不停的在努力着。

IT之家 App 7.80 更新日志

安卓版：

新增：功能 - 评论/帖子的“反对” 回来啦

新增：功能 - 适配华为设备线性马达

新增：界面 - 圈子首页全新导航布局

新增：界面 - 圈子首页栏目支持编辑和云端同步

新增：界面 - 圈子话题全新入口页

新增：界面 - 圈子首页右上角增加话题广场便捷入口

改进：界面 - 圈子首页列表单图显示大小

改进：界面 - 圈子子楼评论用户昵称颜色改为灰色

改进：界面 - 圈子首页发布按钮文字化

修正：功能 - 帖子评论排序记忆失效问题

修正：功能 - 用户主页回帖列表数据异常问题

修正：功能 - 华为平板连续打开直播页不显示视频菜单问题

iOS/iPadOS 版：

新增：功能 - 评论/帖子的“反对” 回来啦

新增：界面 - 圈子首页全新导航布局

新增：界面 - 圈子首页栏目支持编辑和云端同步

新增：界面 - 圈子话题全新入口页

新增：界面 - 圈子首页右上角增加话题广场便捷入口

改进：界面 - 圈子首页列表单图显示大小调整

改进：界面 - 圈子子楼里面的用户昵称颜色改为灰色

改进：界面 - 圈子帖子详情优化楼主、层主等标志的显示逻辑

改进：界面 - 圈子首页发布按钮文字化

改进：界面 - 个人中心栏目顺序调整

修复：界面 - 圈子首页无网络时栏目显示空白的问题

修复：界面 - 在 iPad 下设置页面的设备小尾巴没有对齐的问题

修复：界面 - 首页 loading 动画会产生偏移的问题

修复：界面 - 我的关注里头像可能不是圆角的问题

修复：界面 - 内容中的表情在少数情况下可能不居中的问题

修复：界面 - 圈子关注栏目内的热门话题列表刷新后位置偏移的问题

修复：界面 - 圈子话题详情黑暗模式下头部的文字可能看不清的问题

修复：界面 - 圈子占位图在切换日夜间模式时可能不生效的问题

修复：功能 - 个人主页点击编辑资料可能会闪退的问题

修复：功能 - 圈子里的图片，双击后放大的位置不准确的问题

修复：功能 - 圈子里的回帖回复某某可能显示错误的问题

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓 /iOS/Win10 / 微信小程序 / WP/macOS/Chrome）覆盖 PC、手机移动客户端 —— 爱科技，爱这里。

二、IT之家 App 截图

▲IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲IT之家 7.x 深色模式更养眼

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