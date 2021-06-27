格力电器回应“员工持股计划退休后限制”：希望激励员工跟随企业发展

IT之家 6 月 27 日消息 今日下午，格力电器披露了 6 月 26 日的投资者关系活动主要内容。

针对“公司本次员工持股方案设计的考核期为两年，但员工退休后才能行使权利，是基于什么考虑作出这样安排”的问题，格力电器表示，公司在设计员工持股方案时考虑尽可能让更多员工参与进来，参与公司本期员工持股计划的员工总人数可能超过上万人，这在上市公司中是独一无二的。

格力电器称公司对工作 10 年以上、 20 年以上老员工和技术工人，都进行了筛选，尽可能覆盖更多核心员工。 公司高度重视股东、社会、员工各方利益，关注企业持续发展。本次员工持股方案不止为员工创造福利，更主要的是希望激励员工跟随企业发展。尽管方案设定的锁定期是两年，但实际原则上是持有至退休。 公司希望员工持股计划带来的是激励，让员工更加有信心，有精气神，和企业一起发展，而不是只追求短期利益。

此外，谈及“公司后续会不会注销回购股份，长期分红比例会不会加大”的问题，格力电器指出，公司回购股票不仅仅为了股权激励，更重要的是维护股东、社会、员工的利益，是否会注销回购股份需要结合实际情况研究，按程序决策。本次员工持股方案承诺在考核期每年每股现金分红不低于 2 元或现金分红总额不低于当年净利润的 50%，对此，公司不仅会尽力达到，并且会努力做得更好。

IT之家了解到，格力电器 6 月 20 日公布了第一期员工持股计划（草案），员工持股计划购买公司回购股份价格为 27.68 元/股，拟参与员工总人数不超过 12000 人。董明珠拟认购股数上限为 3000 万股。