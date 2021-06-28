借鉴糖豆人？《食物人：终极对决》Steam 可免费试玩

IT之家 6 月 28 日消息 《食物人：终极对决》在 6 月 26 日登陆了 Steam 平台，目前已经开启了免费试玩。

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不过很明显可以看出，这款游戏和前不久非常火的游戏《糖豆人：终极淘汰赛》在名称、玩法和设计等方面都非常相似。

IT之家了解到，该抢先体验版相比于正式版，游戏内容并不完整，目前只有七张地图和三张最终地图，并且还有一部分角色正在定制中。

《食物人：终极对决》目前在 Steam 平台不支持中文，将在 6 个月内推出完整版本。