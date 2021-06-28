【IT之家评测室】萤石全屋无线覆盖解决方案 W5C 体验：AC+AP，无线全覆盖

4 月 22 下午，萤石智能家居新品发布会在线上举办，萤石品牌首款 WiFi 无线网络设备“萤石全屋无线覆盖解决方案 W5C”正式亮相，该解决方案采用 AC+AP 的 组合方式，针对中大户型以及别墅设计，保障 WiFi 信号不留死角。

▲吸顶式 AP、面板 AP、AC 控制器（左、上、右 * 黑）

萤石无线方案首先需要一个 AC 控制器，直接连接入户网络，并控制不同种类的 AP 发射无线信号。该产品提供 5 口、10 口规格可选，可提供标准 48V PoE 供电，使用一根网线完成信号传输、供电功能。

目前这款产品已经上架各大商城，其中一个 AC+3 个面板 AP 套装售价 1899 元、吸顶 AP 单价 699 元、一个面板 AP 售价 399 元，5 口 / 10 口 AC 控制器售价分别是 799/999 元。

IT之家同样也提早拿到了这款产品，包括四个面板 AP、三个吸顶 AP、一个 5 口的 AC 控制器，总价大概 2997 元，需要说明一点，虽然办公室面积已经超过了 300㎡，但实际上最终只用了三个面板 AP 和两个吸顶式 AP。经过一个月的考验，目前萤石 W5C 已经成为公司移动上网主要的联网方式，现在IT之家也简单为小伙伴们带来这款产品的使用体验。

第一部分：外观部分及安装

萤石 W5C 的面板 AP 尺寸为 86x86x42.5mm，大小基本和传统的入墙式插座相似，无线速率达到了 1200M，支持 2.5GHz 和 5GHz 双频段，1 个 AP 推荐接入不超过 32 个无线终端，最大接入 64 个无线终端。在面板中央位置，还有预留了一个千兆网口，这意味着你不仅可以通过面板 AP 提供的无线热点上网，还可以在面板 AP 上接入网线，满足一些端游玩家的需求。

▲萤石 W5C 的面板 AP

萤石 W5C 的面板 AP 采用了 PoE 供电方式，所谓 PoE 供电，引用百科描述：PoE (Power Over Ethernet) 指的是在现有的以太网 Cat.5 布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于 IP 的终端 (如 IP 电话机、无线局域网接入点 AP、网络摄像机等) 传输数据的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术。更简单的理解 —— 用网线传输数据的同时，还能给 AP 供电。

所以，但你安装的时候无需担心额外供电问题，只需要墙里预留了网线，符合安装条件 AP 就可正常工作。

▲萤石 W5C 吸顶式 AP

吸顶式 AP 体积要比面板 AP 更大一些，形状像是一个略小一点的吸顶灯，三围尺寸分别为 171x171x40mm，支持吸顶式和挂壁式安装。

吸顶式 AP 无线速率同样为 1200Mbps，支持 2.5GHz 和 5GHz 双频段，支持 PoE 供电，同时也支持适配器供电，考虑到了安装方便，省去了额外接入电源的成本，IT之家这里选择的是 PoE 供电，如果你的环境允许，也可以选择适配器供电。

萤石 W5C 吸顶式 AP 支持和路由器、交换机、AC 进行搭配，换句话说，只需要一根有线网络，萤石 W5C 吸顶式 AP 就可以独立使用，组成千兆无线网络，所以，即便是没有 AC 设备，你也可以单独买一台萤石 W5C 吸顶式 AP 进行组网使用。

萤石 W5C 吸顶式 AP 提供了胖、瘦 AP 模式，在胖 AP 模式下，适合小面积的无线覆盖，比如小型商户或小型办公类场景等，不需要额外搭配 AC 控制器使用，因为萤石 W5C 吸顶式 AP 本身就可以独立使用。

在瘦 AP 模式下，可以和 AC 控制器搭配使用，应用与更大面积的无线覆盖，并且通过控制器同一管理，适合商超、酒店、景点等。

所谓胖瘦 AP，胖 AP 通常有自带的完整操作系统，是可以独立工作的网络设备。瘦 AP 则是去掉路由等功能，仅提供信号转换和接收功能，是无线网络的一部分，不能独立工作，需要通过 AC 控制管理。

萤石 W5C 吸顶式 AP 胖瘦模式开关位于机身内测，安装的位置又是在天花板，所以笔者建议安装前根据自己的需求选择相应的模式，毕竟每一次切换工程量可不小（当然频繁切换模式的场景还是很少的）。

▲AC 控制器

萤石 W5C AC 控制器相当于整个无线组网的控制中枢，提供了 1 个千兆 WAN 口、4 个千兆 POE 网口，1 个 AC 控制器推荐接入不超过 32 个面板 AP，最大接入 100 个面板 AP。

在组网方式上，萤石 W5C 提供了多种多样的模式，比如当网络出口带宽不超过千兆时，AC 可以作为千兆出口路由器使用，网络出口带宽超过千兆时，AC 还可以作为旁路使用。

AP 可以直连 AC，也可以通过交换机连接，当然如何组网连接，还需要看你安装的时间环境。比如像IT之家办公室，采用的是 AC 连接此前的千兆路由器，然后两个吸顶式 AP 和三个面板式 AP 直接连接 AC，最终组成完整的网络。

第二部分：测速

和传统的无线路由器相比，萤石全屋无线覆盖解决方案 W5C 可以在信号覆盖范围带来稳定如一的无线上网体验。为了方便大家直观理解，笔者这里简单做了一个办公室的俯视图。

如上图所示，传统的路由器想要带来更好的上网体验，首先要安装在办公室的中心区域，以实现更好的信号覆盖，但办公内部场景复杂，总是有信号无法覆盖的区域，比如被承重墙包围的仓库等等。

而 AP 组网，当传统路由器信号无法覆盖的房间、区域附近安装上一个面板 AP 或者是吸顶式 AP，可以简单理解为在该区域上又额外装了一个路由器（用无线热点更准确一些），当每个房间、每个区域都装上 AP 之后，信号就是可以实现全面覆盖。

（点击可查看大图）

接下来，IT之家对萤石全屋无线覆盖解决方案 W5C 网速、时延和抖动进行测试，测试共分为 A、B、C、D、E、F、G、H 六个区域，分别对应的是公共办公区域、摄影室、杂物室、室外走廊、室外走廊外 100m、库房等，方便大家直观理解，上图每个测试区域都有相应的标识对应。

每一个区域都进行三次测速，测试手机为华为 Mate40 Pro、测试软件为华为开发的「一键测速」，测试网络为联通、100 兆，WiFi 频段选择为 5.0GHz。

▲测速记录截图

测试结果如下：

注：测试环境为公共办公区域，受其它信号干扰等因素，测试结果仅供参考。

实际测试结果符合预期，在没有任何阻挡物的情况下，萤石全屋无线覆盖解决方案 W5C 基本可以发挥出 100Mbps 带宽网络的全部性能，在两个吸顶式 AP 的中央办公区域，IT之家测得最高下载速率竟然达到了 102Mbps，上传速率达到了 47.05Mbps，这个成绩已经相当出色。

在承重墙包围的杂物室里，最高下载速率仍达到了 71.73Mbps。

在室外走廊区域，距离最近的面板 AP 有两面承重墙阻挡，距离最近的吸顶式 AP 有一面承重墙阻挡，测试点距离吸顶式 AP 距离大概在 15m 左右，经过IT之家实测，最高下载速率仍达到了 98.82Mbps，但在第二组测试中，该区域的抖动就达到了 120ms。

当然，这本身也是在 AP 的信号范围之内，根据官方数据，AP 的无线传输距离在空旷无遮挡可达 100 米，无线覆盖范围约 45 平方米。

不过，在IT之家的实测中，一旦超过 AP 的信号覆盖范围，那么信号衰减就非常明显，或许和周围的复杂无线网络干扰有关（附近无线 wifi 超过了 15 组），在距离办公室东西两侧大概只有 15m 左右的时候，萤石的 AP 信号就立马消失了，所以测试点 F（室外 100m）是完全搜不到信号的。

因此可以简单地总结，只要在 AP 的信号范围内，W5C 都可以给用户带来快速的上网体验。

▲点击可查看大图

在上述不同的测试点，IT之家也进行了网速下载实测。很有意思的是，即便是在测速过程中，某些点的下载速度未超过 60Mbps，但下载 App 时手机状态栏的网速显示仍达到了 8、9MB/s。

在信号最好的公共办公区域，网速甚至能达到 11MB/S。

游戏方面，我们也通过《王者荣耀》进行了简单的测速，路由器延时仅为 11ms，在实际体验中也是非常优秀，没遇到过一次网络卡顿现象。

三、App 管理

萤石全屋无线覆盖解决方案 W5C 提供了网页、App 两种管理方式，IT之家这里用 App 进行简单的介绍。

通过萤石云 App 绑定 W5C 之后，在 W5C 页面包括网络管理和终端管理两个选项，顶部还有信道规划。网络管理用来设置密码、加密方式、带宽模式等，还可以选择开启多频合一和访客网络。

在终端管理界面，可以查看已接入的设备，选择防蹭网、儿童模式等。在设置里，你可以对你的网络进行升级，甚至还可以将设备迁移至他人。

不过，和小米、华为等无线设备相比，萤石 W5C 的界面多少有些简陋了，比如游戏加速这个用户比较关注的功能，W5C 就缺失了。当然，和华为、小米的路由器产品相比，W5C 更多的是带有 toB 的属性，也就是围绕那些企业、商超等应用场景，总而言之简单实用即可。

总结：

针对复杂大户型、别墅乃至公司企业来说，萤石 W5C 是一个非常合适的选择，和无线路由器相比，萤石 W5C 虽贵，但也带来了更稳妥、稳定且可靠的无线上网方案，它能让每个房间、每个区域的上网体验始终快速统一，组网且灵活，受网速困扰的用户是可以完全可以考虑萤石 W5C 的。最近萤石还会推出全新的 App 功能，在易用性等方面会带来焕然一新的提升。