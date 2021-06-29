国内玩家 Takukou 暂列 HWBOT 超频比赛世界第一，时序低至 CL12

IT之家 6 月 29 日消息 HWBOT 网站近日举办了 SuperPi - 32M 跑分大赛。这一比赛限制使用英特尔酷睿桌面处理器，主频不得超过 5006 MHz，选手需要在这一条件下尽可能获得 SuperPi - 32M 圆周率运算的最高成绩，时间越短越好。国内玩家 Takukou 参与了这场比赛，提交的成绩获得了认证，第一轮暂列世界第一名。

这一比赛由于限制 CPU 频率，因此只能依靠内存超频来提高性能。根据七彩虹消息，这名玩家使用英特尔 i9-11900K 处理器、Z590 ROG Maximus XIII Apex 主板、双条七彩虹 iGame Vulcan DDR4 8G 内存完成了这一目标，SuperPi - 32M 成绩 5 分 3 秒 778ms。

可以看出，这名玩家 Takukou 使用液氮为 CPU 进行散热，内存拆除了金属散热片，而使用风冷散热。跑分时，内存超频至 DDR4-4343MHz，时序仅为 CL12-12-12-14 1T，远低于 DDR4 内存的默认值。这一成绩在所有跑分中来看，也位列世界第 23 名，十分值得肯定。

IT之家了解到，七彩虹 iGame 火神 DDR4 8G 内存使用了特挑三星 B-die 颗粒，并在 PCB 上使用了超量镀银技术，拥有更好的电气性能和稳定性，有利于挖掘超频潜力。该产品提供 3600Mhz 和 4266Mhz 版本，目前后者双条套装售价 1399 元，电压 1.4V，默认时序 CL18。