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尽管满足硬件标准，但许多内部人员仍无法安装 Win11

2021/6/29 7:11:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 6 月 29 日消息 虽然 Windows 11 的正式版直到圣诞节才会到来，但 Insider 预览版现已推出！哪怕你的硬件不符合微软要求也可以先行测试。

不过有部分用户反馈，尽管他们的 PC 满足硬件标准，但最后更新的时候仍无法安装 Windows 11 Dev build 10.0.22000.51。

▼类似下图，小编也遇到了这一情况但硬件是真的不符合条件

IT之家了解到，微软此前承诺：

“直到 2021 年 6 月 24 日，所有已经在其 PC 上安装 Dev Channel 版本的 Windows Insiders 用户都将允许继续安装 Windows 11 Insider Preview 版本，即使他们的 PC 不满足最低硬件要求。”

随着更新的推送，大量用户出现了上述情况，在在微软官方论坛上，一位测试者表示：

我的系统显示一条消息，说我的 PC 不满足 Windows 11 的最低要求，然而这没有意义，因为我的是  最新的第 10 代 Intel 酷睿以及 RTX 3060 显卡。

另一个人回复称：

我也是。我使用的是 8 代 i5 和 GTX 1050 TI，但它还是显示我的电脑不符合最低要求。

emmmm，但微软的 PC 健康检查显示我已满足所有要求。

微软官方回应道，他们正试图解决这个问题并建议用户重启：

对于在 Windows 预览体验计划设置中收到以下消息的用户：

您的 PC 不满足 Windows 11 的最低硬件要求。您的设备可能会继续接收 Insider Preview 版本，直到 Windows 11 全面可用（正式版到来），届时建议全新安装到 Windows 10。

我们对设置进行了更新以解决一些问题。请重新启动您的设备以确保您拥有最新的更新。

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关键词：微软

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