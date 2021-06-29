尽管满足硬件标准，但许多内部人员仍无法安装 Win11

IT之家 6 月 29 日消息 虽然 Windows 11 的正式版直到圣诞节才会到来，但 Insider 预览版现已推出！哪怕你的硬件不符合微软要求也可以先行测试。

不过有部分用户反馈，尽管他们的 PC 满足硬件标准，但最后更新的时候仍无法安装 Windows 11 Dev build 10.0.22000.51。

▼类似下图，小编也遇到了这一情况但硬件是真的不符合条件

IT之家了解到，微软此前承诺：

“直到 2021 年 6 月 24 日，所有已经在其 PC 上安装 Dev Channel 版本的 Windows Insiders 用户都将允许继续安装 Windows 11 Insider Preview 版本，即使他们的 PC 不满足最低硬件要求。”

随着更新的推送，大量用户出现了上述情况，在在微软官方论坛上，一位测试者表示：

我的系统显示一条消息，说我的 PC 不满足 Windows 11 的最低要求，然而这没有意义，因为我的是 最新的第 10 代 Intel 酷睿以及 RTX 3060 显卡。

另一个人回复称：

我也是。我使用的是 8 代 i5 和 GTX 1050 TI，但它还是显示我的电脑不符合最低要求。 emmmm，但微软的 PC 健康检查显示我已满足所有要求。

微软官方回应道，他们正试图解决这个问题并建议用户重启：