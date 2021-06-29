中国东北发现 14.6 万年前人类新物种，科学家将其命名为“龙人”

研究人员通过从头骨中提取少量样本来检测放射性元素铀的衰变率，进而缩小了时间窗口，该方法表明这块头骨至少有 14.6 万年的历史，可追溯至更新世中期

据国外媒体报道，目前，最新三项研究报告显示，中国东北发现的一具古人类头骨可能属于一种此前未知的人类物种，科学家现将其称为“龙人”，该物种可能比尼安德特人更接近现代人类。

保存完好的龙人头骨是迄今记录最大的人属头骨，对该头骨的分析结果显示，龙人可能是已知与智人最接近的人类物种，此前尼安德特人曾被认为是与人类亲缘关系最近的物种。

伦敦国家历史博物馆人类进化研究中心负责人克里斯・斯特林格称，这块神秘头骨令我感到惊讶，基于我们大量的数据分析，其系谱分析可追溯为智人而不是尼安德特人。然而，最新解释颇有争议，目前有 3 位研究人类进化的科学家表示，该头骨可能属于神秘的丹尼索瓦人。

古生物学家安东尼奥罗萨斯称，研究人员可能对龙人头骨某些进化后的面部特征给予过多重视，这些面部骨骼形态特征可能是从共同祖先那里继承的原始特征，因此来自哈尔滨的龙人头骨可能与现代人类或者尼安德特人有关（这两个人类物种拥有共同祖先）

龙人头骨的传奇经历堪比一部“夺宝奇兵”电影，据称，1933 年，一位中国男子在哈尔滨发现了它，为了避免该头骨落入日本人手里，他将头骨埋入一口废弃的井中，这是当时传统的藏宝方法。该头骨在井中保存了 85 年，直到 2018 年，该男子的后人发现了这块头骨，并将它捐献给了河北地质大学地球科学博物馆。

令研究人员惊奇的是，他们此前从未见过这样的头骨，斯特林说：“他的头部很大，意味着拥有较大的大脑组织，眉骨长而低，呈隆起结构，他的面部、鼻子和下颚较宽，眼睛也很大，但他的头部长度较小，长着精致的颧骨，并且像现代人类一样，部分缩入脑壳中。”

斯特林称，科学家在龙人头骨顶部发现轻微凹陷，推测可能是愈合的伤口，没有证据表明这是他的死亡创伤，进一步分析结果显示，该头骨可能是一位 50 岁左右的男子。

独特头骨

研究人员、河北地质大学古生物学季强教授在一份声明中称，该头骨的分析结果显示其具有“典型的古代人类特征”，同时也发现他具有之前所有已命名人属物种的其他原始衍生特征。

斯金格表示，研究人员认真分析了头骨形状，发现其具有 600 多种特征，我们的研究团队使用一台强大的计算机建立了与其他早期人类骨骼化石的亲缘关系树谱，经过计算机数百万次亲缘谱系建模，最终找到了最具关联性的谱系。

结果表明，这块神秘头骨构建了与尼安德特人和智人同时生活的第三个人类谱系，他是一支新人类物种，并且他们与智人的亲缘关系比尼安德特人更接近。换句话说，龙人与尼安德特人相比，拥有更近的共同祖先，这意味着龙人可能是智人的“姊妹物种”。

研究人员称，家谱分析揭示了另一个惊人发现 —— 人类与尼安德特人的共同祖先可能生活在 100 多万年前，比科学家之前认为的要早 40 万年。

时间和地点

据悉，发现龙人头骨的男子是在哈尔滨东江大桥工作时发现的，研究人员为了进一步验证，进行了一系列地球化学分析，他们观察了 X 射线荧光（XRF）、稀土元素（REE）和锶同位素（锶的一种变体），从而调查该头骨独特的化学成分。最终结果验证了该研究观点 —— 龙人头骨化学成分与哈尔滨地区发现的人类和其他哺乳动物化石相似，这些化石的历史可追溯至更新世中期（250 万-11700 年前）至全新世时期（11700 年前至今）。研究人员发现，撞击在头骨鼻腔的泥土锶同位素成分甚至与东江大桥附近钻取的沉积物核心样本相匹配，从而证实该头骨的挖掘地点应当位于东江大桥附近。

研究小组通过观察区域地层（岩层）确定了头骨的具体年代，并确定该头骨的历史可追溯至 309000-138000 年前，他们通过从头骨中提取少量样本来检测放射性元素铀的衰变率，进而缩小了时间窗口，该方法表明这块头骨至少有 14.6 万年的历史，可追溯至更新世中期。

该研究报告负责人、中国科学院和河北地质大学灵长类动物学和古人类教授倪喜军称，考虑到这个时间框架，包括智人在内的其他人类物种可能与龙人发生过接触，更新世中期，现今的中国哈尔滨是一片树木丛生的洪泛平原，龙人可能像智人一样，捕猎哺乳动物和鸟类，采集水果和蔬菜，甚至可能会捕鱼。依据龙人的体型，以及他们所生活的中国东北地区，研究人员猜测龙人可能适应恶劣寒冷的生活环境，他们的耐寒能力有助于完成穿越迁徙亚洲地区。

龙人真的是丹尼索瓦人吗？

3 位研究人类进化的科学家指出，这项研究关于龙人头骨的结构分析非常全面到位，但是最终的结论“太冒险了”。据悉，他们并未参与这项研究工作。

他们指出，这个头骨很可能属于丹尼索瓦人，此前许多人认为丹尼索瓦人是一支名为海德堡人（Homo Heidelbergensis）或者罗德西亚人的祖先物种进化而来，他们大约在 60 万年前从非洲大陆来到欧亚大陆。法国艾克斯-马塞大学古人类学家西尔瓦娜・康德米说：“在欧洲，海德堡人逐渐进化成尼安德特人，在亚洲，海德堡人则进化成为丹尼索瓦人。”

西尔瓦娜说：“考虑到丹尼索瓦人也来自亚洲，以及丹尼索瓦人和龙人头骨存在的时间重叠，我们猜测龙人可能属于丹尼索瓦人，我仔细阅读了解剖学和系统发育的研究报告，显示的数据让我更加相信该头骨可能属于丹尼索瓦人。”

西班牙国家自然科学博物馆古生物学家安东尼奥・罗萨斯也认为，该头骨很可能属于丹尼索瓦人。他说：“研究人员可能对龙人头骨某些进化后的面部特征给予过多重视，这些面部骨骼形态特征可能是从共同祖先那里继承的原始特征，因此来自哈尔滨的龙人头骨可能与现代人类或者尼安德特人有关（这两个人类物种拥有共同祖先）。”

法国国家科学研究中心主管费尔南多・拉米雷斯・罗齐从事多年人类进化研究工作，他指出，另一项被称为几何形态分析的 3D 测试可能有助于弄清头骨的真实身份，这项分析能使科学家一次性比对数百种特征，并确定哪些特征对区分一支新物种群体最为重要。

罗齐强调称，尽管科学家了解到的丹尼索瓦人遗骸非常少，但是将哈尔滨发现的龙人头骨上的牙齿与丹尼索瓦人牙齿进行比对是有可能的。

斯金格称，我也考虑过龙人头骨是否属于丹尼索瓦人，从该头骨巨大臼齿和较长的齿根，以及它与夏河颚骨（西藏北部发现的丹尼索瓦人骨骼化石）的密切系统发育关系来看，该头骨很可能属于丹尼索瓦人。但在我们获得一个完整的丹尼索瓦人基因组和一个完整头盖骨化石样本之前，我们仍不能做出定性结论，仅能讨论可能性推测。