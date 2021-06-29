过去 10 年是智能手机市场发展的巅峰，特别是中国手机厂商占据了全球智能手机市场份额的 60% 以上。华为、小米等各大手机厂商一时风头无两，不能说赚了个盆满钵满，但也是收益颇丰。但这一发展良好的市场似乎正面临着后劲乏力。

中国信息通信研究院近日发布的《2021 年 5 月国内手机市场运行分析报告》（以下简称《报告》）显示，2021 年 5 月，国内市场手机出货量 2296.8 万部，同比下降 32.0%，虽然 5G 手机出货量有所增长，但整体市场的需求有所下降。

《报告》分析认为，二季度手机出货量下滑的原因主要受三方面因素影响：

一是一季度国内市场手机出货量同比增长超过 100%，需求提前释放；

二是产业链上游手机芯片供应偏紧；

三是华为出货量大幅下降，其他厂商未能完全弥补华为空缺。

但这些只是表面的原因，手机市场出货量下滑的一个关键因素是：用户用于智能手机方面的支出减少了。数据分析显示，目前用户换机率越来越低，换机时长已从早先的 18 个月延长到了 36 个月，也就是说，原来用户一年半内就要换新机，现在是一部手机用 3 年后才换。

是什么原因导致了换机率如此之低？笔者分析认为有三大原因。

一是高价格 。目前市场上推出的大多数 5G 智能手机价格都在 2000 元以上，价格在 1000 多元并且性价比非常突出的产品少之又少，何况目前许多企业推出的高端旗舰手机大都在 5000 元以上。由于受疫情以及全球经济疲软等因素影响，人们的收入水平并没有出现预计中的增长，所以许多用户旧手机能用则用，不会有太多换新机的想法了。

二是目前的智能手机千篇一律，没有太多创新性 。无论是苹果还是安卓，今天的智能手机已经没有创新可言，各家厂商除了在影像方面不断地“吹嘘”之外，很少能够看到新应用形态和新功能。对于多数用户来讲，千篇一律的智能手机已然无法勾起其购买的欲望。

三是 5G 带动力不强。如今 5G 服务推出已经两年有余，但许多用户仍没有升级的欲望，原因有很多，除了 5G 手机价格过高外，资费偏高也是一个主要原因。但更为主要的因素在于，针对个人用户的 5G“杀手级”应用一直难觅其踪。无论从速率还是应用来看，5G 和 4G 并没有多少差别。加上舆论的质疑，让许多用户对 5G 直接选择无视。如此情况下，用户更换 5G 手机的需求就被延缓下来。

当然原因还有许多，对于手机厂商而言，市场需求不旺可不是个好消息。此前市场一直预期，5G 将带动手机市场进入新的高潮，但从目前来看，这一愿望有可能落空。所以说，手机市场的冬天正在来临，手机厂商要做好“过冬”的心理准备。

今年的“618”就显露出明显的迹象 —— 往年手机厂商“大战 618”，“战报”一家比一家猛，但今年却有些偃旗息鼓。某厂商高层甚至放话称，今年“618”各家厂商的促销主要是为了清库存。可见，手机市场需求不振让厂商压力陡增，尽力减库存成为当务之急。