澳大利亚运营商开通 5G 毫米波套餐，实现 4.5Gbps 峰值下载速度

6 月 28 日消息 澳大利亚 Optus 增设了资费套餐，利用新收购的毫米波频谱推出 5G 服务。在与爱立信和 Casa Systems 合作进行的演示中，它在现网中实现了 4.5Gbps 的峰值下行速率。

此次试验采用了 Casa Systems 的 AurusAI 商用 CPE 设备，运行于由爱立信支持的运营商商用无线接入网（RAN）上。

一个月前，Optus 利用在 4 月份拍卖中获得的 800MHz 26GHz 频段频谱，在三个城市启用了其首批 5G 毫米波站点。

该运营商表示，它已在悉尼、珀斯、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和堪培拉累计部署了约 1300 个 5G 站点，包括郊区。

Optus 网络总经理兰博・卡纳加拉特纳姆（Lambo Kanagaratnam）表示：“随着商用终端今年晚些时候上市，我们已经迫不及待地希望客户开始连接我们的毫米波 5G 网络了。”

Casa Systems 负责接入终端的副总裁史蒂夫・柯林斯（Steve Collins）表示，固定无线接入技术在连接全澳各地社区方面发挥着重要作用，并指出其“颠覆性的方法拓展了 5G 的边界，为消费者和企业开辟了新的服务”。

Optus 还宣布与爱立信合作测试多种无线接入技术间的动态频谱共享（DSS），展示了使用 700MHz 频谱的 NB-IoT、4G 和 5G 的共存。