雷军退任天星银行董事会主席，林世伟接替

IT之家 6 月 29 日消息 今天天星银行通过官网发布公告，小米集团副总裁兼首席财务官林世伟接替雷军，于 2021 年 6 月 23 日正式出任董事会主席，并对退任主席雷军对天星银行一直以来的贡献和支持表示感谢。雷军将持续专注小米集团业务发展及新产品开发，同时在小米集团层面继续支持天星银行的发展。

公告称，林世伟于 2020 年 10 月加入小米集团，現任集团副总裁兼首席财务官。天星银行董事会相信，在林世伟的带领下，天星银行将会在各方面发展都得到正面的提升。

公开资料显示，林世伟曾任瑞信亚太区投资银行资本市场部董事总经理及科技、媒体与电信业务主管；摩根士丹利董事总经理，负责亚太区科技、媒体与电信行业的资本市场业务。2020 年 10 月，任小米集团副总裁、首席财务官（CFO），负责集团财务工作的全面统筹与管理。

IT之家了解到，天星银行有限公司由小米集团及尚乘集团携手成立。天星银行于 2019 年 5 月 9 日获香港金融管理局颁发银行牌照。2020 年 6 月 11 日，天星银行（airstar）正式开业，成为香港第二家正式营运的虚拟银行，成为继 5 月 30 日小米消费金融在重庆开业后在金融行业的又一落子。天星银行董事长、小米董事长兼 CEO 雷军曾在社交平台上表示：“这是小米金融业务新的里程碑。”