视频游戏行业成网络攻击重灾区，用户名和密码 5 美元就能买到

6 月 29 日消息，在新冠疫情期间，针对视频游戏行业的网络攻击流量增长超过了任何其他行业 。Akamai 的最新报告显示，视频游戏行业在 2020 年遭受了超过 2.4 亿次 Web 应用程序攻击，相比 2019 年增加了 340%。在非法网站上，视频游戏的用户名和密码只卖 5 美元。

报告称，2020 年，视频游戏行业遭受了近 110 亿次撞库攻击，比上年增加了 224%。这些攻击持续不断且规模很大，每天会发生数百万次，有两天的峰值甚至超过了 1 亿次。

Akamai 指出，在帐户接管攻击这一分类中，撞库攻击的热门程度仅次于网络钓鱼，撞库攻击在 2020 年非常普遍，犯罪分子只需在非法网站上花费 5 美元，就能获取包含被盗用户名和密码的批量列表。

报告指出，有些用户会重复使用相同的密码，以及使用简单的密码，这导致撞库攻击成为了一个持续存在的问题，也成为了犯罪分子手中的有效工具。当犯罪分子成功攻破一个帐户后，使用相同用户名和密码组合的其他所有帐户可能也会遭到入侵。通过使用密码管理器等工具并尽可能选择应用多重身份验证，可有助于消除对于密码的重复使用，使攻击者更难以成功实施攻击。

此外，报告还指出，用于窃取玩家登录凭据和个人信息的 SQL 注入（SQLi）是 2020 年出现次数最多的 Web 应用程序攻击向量，在 Akamai 观察到的针对游戏行业的所有攻击中占比 59%。排名其后的是占比 24% 的本地文件包含（LFI）攻击，该攻击旨在窃取应用程序和服务中的敏感信息，从而进一步入侵游戏服务器和帐户。跨站点脚本（XSS）攻击和远程文件包含（RFI）攻击在观察到的攻击中分别占 8% 和 7%。