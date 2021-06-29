新作发布在即，微软《极限竞速：地平线 4》将停止内容更新

IT之家 6 月 29 日消息 在 6 月 14 日的 E3 2021 微软 Xbox 发布会上，微软公布了《极限竞速：地平线 5》的首支预告以及 Demo 的实机演示，本作地点来到墨西哥，将于 11 月 9 日正式发售，并且首发加入 XGP。

据外媒 gamingbolt，在 Forza Monthly 的最新一集，开发商 Playground Games 表示，由于新作即将推出，他们将主要精力都投入了新作的最后准备，因此《极限竞速：地平线 4》已经基本停止了内容更新，预计在 Series 37 更新后，就不会再有新内容了。

Playground Games 高级制作人 Tom Butcher 表示，从 Series 38 开始，老玩家们将会看到 Series 7 到 Series 32 的内容回归，并且附带一部分新功能。

IT之家了解到，新作《极限竞速：地平线 5》将加入体积光、VFX 系统、碎屑等飞舞的特效，在画面表现力上进一步提升。此外，《极限竞速：地平线 5》也保留了《极限竞速：地平线 4》的四季系统，且将其发扬光大，进一步添加沙尘暴等特殊天气。

最重要的一点，《极限竞速：地平线 5》是左舵。