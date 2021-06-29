内存融合全面普及，realme Q3 Pro 狂欢版 12+256G 版公布：7G 虚拟内存加持

IT之家 6 月 29 日消息 此前有消息称各家厂商都开始推出自己的内存融合技术，例如 vivo、OPPO、小米、华为、荣耀等。

从数码博主 @数码闲聊站 的消息来看，vivo 的技术可增加 4GB 虚拟运存，而下面这款 realme 机型则直接增加了 7GB，堪称恐怖。

这款机型就是之前爆料多次的 realme Q3 Pro 狂欢版 12G+256G 版，不过是专供线下的版本，提供了 12GB RAM 和 7GB 的虚拟内存实现 19GB 运存，其他方面跟普通版一般无二。

IT之家了解到，realme 于 5 月份发布了 realme Q3 Pro 狂欢版，该机搭载了骁龙 768G 处理器，8GB + 128GB 首发价 1799 元。

realme 真我 Q3 Pro 狂欢版搭载了骁龙 768G 处理器，配备 120Hz 三星 AMOLED 电竞屏，有黑巧森林、天空之城两款配色。

相比 realme 真我 Q3 Pro，realme 真我 Q3 Pro 狂欢版配备了 3200 万像素前置摄像头，充电速率由 30W 升级到了 50W。该机同样搭载了 6400 万像素后置三摄，配备了 VC 液冷散热。

下图为某网友放出的 OPPO Reno5 Pro+ 的 7GB 虚拟内存展示：