佳能发布 RF14-35mm F4 L IS USM 镜头：小型轻量化设计，超宽广视角

IT之家 6 月 29 日消息 今日,佳能中国宣布推出 RF 超广角变焦镜头新品 RF14-35mm F4 L IS USM。

▲佳能 RF14-35mm F4 L IS USM 镜头

新镜头采用了多种特殊镜片和先进镀膜技术,在实现小型轻量化设计同时,提供了超宽广的视角和高水准光学表现,并且搭载了支持 5.5 级图像稳定效果的 IS 影像稳定器。

IT之家了解到,RF14-35mm F4 L IS USM 的推出,加上此前佳能发布的 RF24-105mm F4 L IS USM、RF70-200mm F4 L IS USM,形成了佳能 L 级 F4 恒定光圈 RF 变焦镜头的“小三元”组合。

佳能 RF14-35mm F4 L IS USM 镜头应用了多种佳能新的光学技术。该镜头采用了 2 片可有效抑制歪曲像差的非球面镜片,2 片可有效抑制色像差的 UD 镜片,以及 1 片可综合抑制多种像差的 UD 非球面镜片。通过优化光学设计,佳能 RF14-35mm F4 L IS USM 镜头在整个变焦范围内可实现约 0.2m 的最近对焦距离、约 0.38 倍的最大放大倍率 (35mm 时)。

佳能 RF14-35mm F4 L IS USM 是佳能首款覆盖 14mm 超广角且配备图像稳定器的镜头,可实现最高 5.5 级的光学图像稳定效果。