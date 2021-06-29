华为鸿蒙 HarmonyOS API 都更新了什么内容：重点 SDK 变更，还有 Java API、JS API 和配置文件等

IT之家 6 月 29 日消息 一直以来 HarmonyOS 的 API 不断扩充完善，可用功能更多，更加强大。但每次版本更新，开发者都要自己摸索新版本到底增加了哪些 API，耗费时间其实不少。

华为回应称，本次带来首份 API 差异报告，这份报告基于 API 6，将为大家提供版本介绍，重点 SDK 变更说明等，囊括 Java API、JS API 和配置文件。

HarmonyOS 官网版本信息：

版本介绍：

本次发布 HarmonyOS SDK 2.2 Beta 1，相较上一版本，API 变更说明请参见【Java API 差异报告（API 6 -> API 5）】和【JS API 差异报告（API 6 -> API 5）】。

● Java API 差异报告（API 6 -> API 5）

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-releases/apidiff-java-api-6-0000001123842928

● JS API 差异报告（API 6 -> API 5）

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-releases/apidiff-js-api-6-phone-component-0000001170697425

SDK 重点变更说明如下：

❖ Java API 部分：

◆ 新增提供支持回调的 StartAbility 接口，主要用于免安装场景下，方便开发者获取 StartAbility 的回调结果。

◆ 新增提供后台代理定时提醒的功能及相关接口，用于应用冻结或退出后，仍可进行倒计时、日历、闹钟的系统提醒。

◆ 新增提供服务卡片的提供方接收来自卡片服务方发起的查询卡片状态通知时的响应接口。

◆ 新增提供应用沙盒文件分享能力的接口，用于沙盒内文件的分享。

❖ JS API 部分：

◆ div 组件功能变更：根节点 div 的布局不再占满全屏，而是根据子节点的大小进行设置。详情请参见【div 组件功能变更】。

● div 组件功能变更

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-releases/changelog-api-6-0000001170522589#section292715611144

◆ 通用样式 margin 功能变更：当组件同时设置了百分比的宽高和 margin 时，在 API 5 和 API 6 会有不同的布局。详情请参见【通用样式 margin 功能变更】。

● 通用样式 margin 功能变更

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-releases/changelog-api-6-0000001170522589#section168737911175

◆ 新增提供元能力、图形、文件等若干子系统的 API，详情请参见 JS API 差异报告（API 6 -> API 5）。

❖ 配置文件部分

配置文件 config.json 中，修改了 version.name 和 version.code 字段的配置方式，建议应用使用四段式版本号，并且取消了 version.code 字段与 version.name 字段的强关联关系。