叮咚买菜上市首日：收盘价与发行价持平，市值 55.41 亿美元

IT之家 6 月 30 日消息 叮咚买菜今日正式登陆纽交所，股票代码为“DDL”，发行价为 23.5 美元 / ADS，开盘报 28 美元，较发行价上涨 19.1%。截止收盘，叮咚买菜股价报 23.51 美元与发行价持平，微涨 0.04%，按收盘价计算市值 55.41 亿美元。

上市前夕，叮咚买菜缩减了 IPO 规模。其在首次提交招股书中计划发行 1400 万股美国存托股票（ADS），后来变更为发行 370.2 万股美国存托股票（ADS）。以此计算，叮咚买菜股票发行规模削减了 73.5%。

叮咚买菜创立于 2017 年 5 月，通过产地直采、前置仓配货和最快 29 分钟配送到家的服务模式，为用户提供生鲜消费服务。

招股书显示，叮咚买菜的总 GMV 从 2018 年的 7.4 亿元人民币增长到了 2020 年的 130.3 亿元人民币，复合年均增长率为 319.2%；叮咚买菜总营收从 2019 年的 38.8 亿元人民币增长至 2020 年的 113.3 亿元人民币。

虽然 GMV 和营收保持快速增长，但叮咚买菜一直处于大幅亏损的状态。2019 年叮咚买菜的净亏损为 18.7 亿元人民币，而 2020 年的净亏损为 31.8 亿元人民币，净亏损率从 2019 年的 48.3% 下降至 2020 年的 28.0%。

20201 年第一季度，叮咚买菜 GMV 达到 43 亿元人民币，营收达到 38 亿元人民币，净亏损为 13.8 亿元人民币。该季度的净亏损率也从 2020 年同期的 9.4% 上升至 36.4%。

巨亏背后，是高昂的履约成本。

叮咚买菜创始人兼 CEO 梁昌霖认为，配送时间是生鲜电商的护城河，而缩短配送时间的关键就是建立前置仓。招股书显示，截至 2021 年 3 月 31 日，叮咚买菜在全国 29 个城市设置了 950 个前置仓。用户下单后，由用户附近的前置仓配货，再由配送人员配送到家。

实际上，日前刚刚在美国上市的生鲜电商企业每日优鲜，同样采取的是前置仓模式。与叮咚买菜一样，每日优鲜也处于连年亏损状态，其 2019 年和 2020 年分别亏损 29.1 亿元、16.5 亿元，2021 年一季度亏损 6.1 亿元。

财务状况不佳之下，每日优鲜上市首日开盘价报 10.65 美元，较 13 美元的发行价跌 18%，当日收盘报 9.66 美元，较发行价跌 25.69%。

完成上市进程之后的每日优鲜和叮咚买菜，都需要解决规模扩张与实现盈利之间的平衡问题。